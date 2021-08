ADO wint opnieuw en Sem Steijn maakt eerste officiële doelpunt

ADO Den Haag heeft ook haar tweede wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. ADO kwam op bezoek bij FC Volendam al vroeg op achterstand, maar stelde via Thomas Verheydt, Boy Kemper en Sem Steijn orde op zaken. ‘We zijn een team dat voor elkaar door het vuur wil gaan’, zegt Steijn na afloop. ‘We zijn jong en gretig.’

Bij ADO begon Verheydt in de basis. De spits, die vorige week in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Jong Ajax als invaller in het veld kwam en direct trefzeker was, vond ook in Volendam het net. Ditmaal maakte hij de gelijkmaker: 1-1.

ADO speelde op dat moment al tegen tien Volendammers. Vlak nadat Denso Kasius de thuisploeg met een afstandsschot op voorsprong had geknald, moest doelman Stankovic het veld met een rode kaart verlaten. De keeper schatte een lange bal volledig verkeerd in, waarna hij aan de noodrem trok en Amar Catic vasthield.

‘Er werden liedjes over mijn moeder gezongen’

Nog voor rust deed Boy Kemper zijn oranje liefde, waarvoor hij nog in de jeugdopleiding speelde, pijn. Op aangeven van Steijn kopte de 22-jarige aanvoerder de 1-2 tegen de touwen, terwijl het thuispubliek de geel-groene spelers met liters bier bekogelde.

‘Er werden liedjes over mijn moeder gezongen’, zegt Kemper na afloop. ‘Natuurlijk is dat niet leuk, maar dat motiveert je wel. Dan denk je: geen genade meer voor jullie. Je gaat dan alles of niets spelen en wil dan winnen ook.’

Sem Steijn vanaf de stip

Bij FC Volendam stond Robert Mühren in de spits. De aanvaller, die vorig seizoen 38 keer namens SC Cambuur in de eerste divisie trefzeker was, klopte met ‘zijn’ Volendam op de Haagse deur. Aan de andere kant schoot Verheydt bijna zijn tweede van de avond binnen. Catic trapte eerder in de aanval flink het gas van zijn brommer in.

Steijn gooide vanaf de stip de wedstrijd in het slot. Met een hupje stuurde het 19-jarige talent de doelman de verkeerde hoek in, waardoor de tweede driepunter van het seizoen en de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie een feit zijn.

Maurice Steijn juicht voor zijn zoon

‘Het is super mooi om mijn eerste officiële doelpunt voor ADO te maken’, glundert Steijn na afloop. ‘Nu gaat het er écht om en om dan voor de supporters te scoren, is al helemaal mooi.’

In eerste instantie neemt Verheydt de penalty’s, maar omdat de kersverse aanwinst nog geen wedstrijd kan volmaken en al was gewisseld, mocht Steijn aanleggen. ‘Gelukkig maar dat Thomas eruit was’, grapt het goedlachse talent. ‘Mijn vader en moeder zaten juichend op de tribune en waren hartstikke trots. Hier heb ik hard voor gewerkt en dat het dan lukt, is supergaaf.’

Koploper

ADO Den Haag staat na twee speelronden met zes punten gedeeld aan kop in de eerste divisie, iets waar aanvoerder Kemper niet op had gerekend. ‘Ik had vier punten verwacht dus we lopen voor op mijn schema’, zegt hij met een grijns op zijn gezicht. ‘Maar we zijn een jonge ploeg en dus moeilijk in te schatten. De ene week zal het top zijn en de andere week weer een stuk minder.’

Volgende week vrijdag staat de volgende zware wedstrijd voor ADO op het programma. In eigen huis nemen de mannen van Ruud Brood het op tegen FC Emmen, dat net als de ploeg uit de Hofstad is gedegradeerd uit de eredivisie.

Scoreverloop FC Volendam – ADO Den Haag: 1-3 (1-2)

4. 1-0 Kasius

19. 1-1 Verheydt

41. 1-2 Kemper

66. 1-3 Steijn (strafschop)

Opstelling FC Volendam: Stankovic; Kasius; Mirani; Eerdhuijzen (67. B. Plat); James; Antonioli (10. Lauwers); A. Plat (67. Oristanio); Ben Sallam (46. Twigt); Van Mieghem; Muhren; El Kadiri (77. Kaars)

Opstelling ADO Den Haag: Koopmans; Kemper; Meijers; Klas (78. Severina); Besuijen; Verheydt (59. Boussakou); Seedorf; Breinburg; Amofa; Steijn; Catic (78. Rottier)

Gele kaart: 41. James; 45. Eerdhuijzen (FC Volendam) 47. Besuijen (ADO Den Haag)

Rode kaart: 9. Stankovic (FC Volendam)

Scheidsrechter: Alex Bos