The Killers en Goldband in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van The Killers en Goldband (foto).

Naast Centraal Station staat een bloemenkiosk die officieel ‘Henk’s Hoekie’ heet maar door iedereen ‘Betaalbare Romantiek’ wordt genoemd omdat dat groot boven de zaak staat. En natuurlijk omdat het een goed gevonden warme aanbeveling is. Dat vinden de Haagse jongens van Goldband vast ook, want na hun eerste album ‘Van de Roulette naar de Doublet’ is het de titel van hun tweede album dat dit weekend uitkomt. Zondagavond hoor je een liefdeslied van hen en ook van The Killers, die al aan hun negende album toe zijn.

Meer nieuwe releases zijn er van Kovacs, Nas, Yola, Billie Eilish, Son Mieux, Froukje, Finneas, Los Lobos, Jackson Browne, Courtney Barnett, HAIM en Jungle. Tevens hoor je duetten van Elton John met Dua Lipa, Cardi B met Lizzo en Anderson Paak en Bruno Mars (Silk Sonic).

De Nieuwe Van Nierop wordt in de zomermaanden elke zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).