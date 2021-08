The Killers en Goldband in De Nieuwe Van Nierop

Tramtunnel maandag weer open en trams 2, 3, 4 en 6 rijden weer normale route

Na een maand werkzaamheden is de tramtunnel vanaf maandag weer open. HTM werkte de afgelopen weken aan de tramsporen tussen het tramplatform van Station Den Haag Centraal en de Tramtunnel Grote Marktstraat.

De sporen zijn deels vernieuwd en het tramviaduct over de Rijnstraat is verstevigd.

Door de werkzaamheden konden tram 2, 3, 4 en 6 niet op de halten Grote Markt, Spui en Den Haag Centraal komen. Ook de halten Ternooit en Oostinje (tram 2 en 6) en halte Beatrixkwartier (tram 3 en 4) werden tijdelijk niet gebruikt. Daarom reden die trams in twee delen en moesten reizigers in het tussenstuk met de bus of metro.