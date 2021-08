Alan (16) geeft tips voor de middelbare school: ‘Ik schrijf op wat voor mij werkt’

Nog iets meer dan twee weken en dan gaat het nieuwe schooljaar weer van start. De 16-jarige Alan Tseng zit op het Gymnasium Haganum en deelt op de website Tipsvoorschool.nl tips voor leerlingen op de middelbare school. ‘Ik schrijf op wat voor mij werkt.’

'Ik probeer nuttige dingen op te schrijven, zodat mensen misschien betere cijfers kunnen halen', vertelt Alan. Daarbij is een goede planning zeker van belang. 'Je moet sowieso op tijd beginnen met leren. En als je tijd over hebt moet je alles nog even nakijken. Meestal is drie dagen genoeg, als je wel al je huiswerk hebt gemaakt.'

Maar ook voor het schooljaar begint moet je op tijd zijn met voorbereidingen: 'Koop op tijd je schoolspullen, want het kan uitverkocht zijn.' Voor de start op een nieuwe middelbare school is het ook goed als ouders nog helpen. 'Fiets bijvoorbeeld samen naar school. Ik had dat niet gedaan, want ik kende de weg wel, en was daardoor bijna te laat.' Daarbij lijkt de stap naar de middelbare school misschien spannend, maar 'dat went snel en je zal je snel thuis voelen'.

Meer huiswerk

Voor leerlingen zal er zeker wel een verschil zijn tussen de basisschool en het middelbaar onderwijs weet Alan. 'Het grootste verschil is dat er meer huiswerk is en je moet natuurlijk steeds van lokaal wisselen.' En de pauze zal anders worden: 'Op de basisschool speelde je nog tikkertje, op middelbaar is dat toch anders. En je mag op je telefoon op de middelbare gebruiken in de pauze.'