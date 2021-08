CPC Loop houdt hoop op september-editie van hardloopevenement

De organisatie van de CPC Loop heeft goede hoop dat het hardloopevenement in het laatste weekend van september door kan gaan. ‘De recente corona-persconferentie heeft ons positief gestemd over het vooruitzicht dat de anderhalve meter-regel per 20 september losgelaten zou kunnen worden’, schrijft men.

‘Wij blijven echter realistisch en houden rekening met diverse scenario’s’, meldt de organisatie. ‘Veel is nog onduidelijk over eventuele andere beperkende maatregelen. We volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven zoeken naar mogelijkheden om een veilige en sfeervolle 46e editie te organiseren op zondag 26 september 2021.’

Deelnemers aan het hardloopevenement kunnen op de laatste zondag in september een afstand van 5, 10 of 21,1 kilometer (de halve marathon) lopen. De organisatie besloot eerder door de coronamaatregelen om het evenement, wat normaal gesproken in maart plaatsvindt, in het najaar te organiseren.