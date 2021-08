‘Goed dat we ons verenigen en laten zien dat de culturele sector belangrijk is’

Timo Bosman van Den Haag Outdoor is een van de evenementenorganisaties die zich aangesloten bij het protest van de evenementenssector. Naar verwachting zullen op zaterdag 21 augustus honderden organisaties in het land de straat op gaan om te demonstreren tegen het coronabeleid. ‘We hebben met het hele land veel te verduren gehad in anderhalf jaar, maar op dit moment zijn wij wel degene die de hardste klappen vangen’, zegt Bosman in Haags Bakkie.

‘Ik werd gevraagd om aan te sluiten en dat doe ik graag. Ik denk dat het goed is dat we ons verenigen en laten zien dat de culturele sector belangrijk is. Mensen hebben het nodig. Dus ik denk dat het niet onderschat moet worden wat we doen. Op dit moment is dit wel echt de hoek waar de klappen vallen.’ Bosman besloot eerder om Den Haag Outdoor eind deze maand niet door te laten gaan vanwege de coronaregels van het kabinet. Voor de organisatie was het onmogelijk om het aantal bezoekers te verlagen naar 750. ‘Dat is niet te doen qua kosten’, vertelde hij eerder.

‘Met de Unmute Us maken we een vuist’, schrijft de organisatie over de geplande protestmars. ‘We geven een duidelijk signaal af richting Den Haag: zo kan het niet langer, we laten ons niet de mond snoeren. De sector vraagt om een duidelijk toekomstplan, met meetbare afspraken, maar ook om erkenning voor de emotionele gesteldheid van de vele bezoekers en makers die zich niet gehoord voelen. We willen elkaar weer kunnen ontmoeten, weer kunnen lachen en dansen. Bovenal willen we weer vooruit kunnen kijken.’

LEES OOK: Live on the Beach-concerten verplaatst naar 2022: ‘Wij voelen ons aan de kant geschoven’