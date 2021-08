KNVB besluit tot puntenmindering ADO Den Haag, club gaat in beroep

ADO Den Haag krijgt drie punten in mindering omdat er nog geen sluitende begroting is voor de club. Dat meldt de KNVB. De onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal besloot vrijdag tot het in mindering brengen van de punten. De club heeft besloten in beroep te gaan.

Het besluit is een tegenvaller voor de club, ze begon goed aan het nieuwe seizoen. De Haagse club is, samen met Jong AZ en FC Oss, een van de koplopers is in de Keuken Kampioen Divisie. De eerste wedstrijd tegen Jong AJAX werd door ADO met 2-0 gewonnen. Vrijdag volgde een zege op FC Volendam, het werd 1-3.

Het is voor de club nog mogelijk om in beroep te gaan tegen het besluit. ADO heeft aangegeven dat te doen. ‘Tot het moment van een uitspraak van de beroepscommissie is de drie punten aftrek geen feit en blijft ADO Den Haag koploper in de Keuken Kampioen Divisie’, schrijft men.

🔰| ADO Den Haag heeft van de KNVB drie punten in mindering gekregen, omdat de begroting nog altijd niet op orde is. ADO gaat in beroep. pic.twitter.com/W5vznHp7dg — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) August 16, 2021

Financieel tekort

De begroting had al op 15 juni moeten worden ingediend. Er werden toen wel financiële stukken ingeleverd door de directie, daarbij werd aangegeven dat er sprake was ‘van een substantiële liquiditeitsbehoefte’. Dit betekent dat er sprake was van een groot financieel tekort. De nieuwe eigenaar van de club zou dat moeten aanvullen weet mediapartner Omroep West te melden. ADO is nu nog in handen van United Vansen Sports, maar deze wil van haar aandelen af.

Wanneer de financiële situatie niet snel wordt opgelost kunnen andere maatregelen volgen. Daarbij is het een uiterste mogelijkheid dat de club haar licentie verliest en dan zal spelen in de derde divisie.