Scheveningers zien minder overlast door handhaving

Bij een grote gezamenlijke handhavingsactie op Scheveningen zijn vrijdagavond honderden mensen en voertuigen gecontroleerd. Ook zijn er tientallen boetes uitgedeeld voor verschillende vergrijpen. De inzet van diverse diensten en instanties van de afgelopen maanden is duidelijk zichtbaar, waardoor asociaal gedrag afneemt, zo zegt de gemeente. Ook buurtbewoonster Roos Padmos is tevreden, zegt ze tegen mediapartner Omroep West.

‘We zien duidelijk veranderingen ten opzichte van vorig jaar.’ Het slechte zomerweer is daar zeker debet aan, relativeert de Scheveningse tegelijkertijd. Toch zijn de veranderingen ten opzichte van vorig jaar duidelijk merkbaar. Toen kampte Scheveningen met een paar extreem drukke weekenden, verstopte wegen, volle stranden, strandslapers en tonnen afval. Het dieptepunt was een fatale steekpartij op De Pier.

De gemeente heeft samen met bewoners en ondernemers een actieplan gemaakt met maatregelen. Er kwamen verkeersdrempels tegen straatraces en wielklemmen voor foutparkeerders. Ondanks het actieplan leek er begin juni van dit jaar nog niet veel verbeterd.

Minder overlast rondje Scheveningen

Burgemeester Jan van Zanen beloofde toen dat er deze zomer extra handhavers naar Scheveningen zouden komen. De opgang naar de Strandweg werd afgezet en de werkzaamheden om daar slagbomen te plaatsen zijn begonnen. Daardoor is de overlast van racende auto’s die een rondje Scheveningen maken afgenomen. ‘Heel veel mensen zijn heel blij dat er veel minder asociaal verkeer is’, legt Padmos uit.

‘Er wordt veel vaker opgetreden, niet alleen bij die integrale handhavingsactie maar ook op andere momenten. Er wordt direct opgeschaald als er een probleem is. We hebben na elk weekend een overleg met de gemeente. Natuurlijk is de overlast niet honderd procent weg, maar wat je ziet zijn grote verbeteringen. Met mooi weer slibt het allemaal nog wel dicht, dat merken we. Daar moet nog meer aandacht voor komen’, stelt Padmos.

Heel erg trots

‘Als je ziet waar we vandaan komen en waar we nu al staan, kan ik niet anders dan heel erg trots zijn op ons samenwerkingsverband met gemeente, handhaving en politie’, besluit de actieve Scheveningse.

