Schoner barbecueën en niet langer de open haard aan: ‘Houtstook is een van de grootste bedreigingen van de luchtkwaliteit’

De gemeente zou meer moeten doen om houtstook met kachels, haarden en barbecues tegen te gaan. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren. ‘Houtstook is een van de grootste bedreigingen van de luchtkwaliteit. Dat vraagt om grootse maatregelen, niet slechts een flyer met stooktips’, stelt raadslid Robin Smit. Er zou meer aandacht moeten komen voor een schonere manier van barbecueën en de partij pleit voor een onderzoek naar een verbod op open haarden en houtkachels.

Doordat het RIVM nu ook fijnstof wat buiten de schoorsteen ontstaat meetelt blijkt dat houtstokers verantwoordelijk zijn voor 23 procent van de fijnstofuitstoot, dat meldde de Volkskrant eerder dit jaar. ‘Een open haard is een technologie uit de prehistorie’, vindt Smit. ‘Je kan beter naast de snelweg wonen dan naast een stokende buur.’ Volgens de partij worden in het verkeer en in de industrie steeds modernere technieken gebruikt om de uitstoot van luchtvervuiling te beperken.

De stooktips van de gemeente om verstandig hout te stoken en te barbecueën zijn voor PvdD niet genoeg, zij vindt dat er een betere communicatie moet komen rond het stookalert. Dat zou moeten gebeuren op sociale media en de website van de gemeente. Het stookalert waarschuwt mensen voor ongunstige weersomstandigheden, waarbij het niet verstandig is om hout te stoken. Daarnaast wil ze dat de gemeente schonere manieren van barbecueën (met kokosbriketten) gaat stimuleren. Ook zou er een onderzoek moeten komen naar een mogelijk verbod op open haarden en houtkachels.