Stickers voor kort parkeren van fiets weer van straat verdwenen: ‘Het was geen dwingende boodschap’

Ze waren bedoeld om de chaos van foutgeparkeerde fietsen op straat tegen te gaan, maar negatieve reacties op de stickers rondom de Centrale Bibliotheek voor kort en lang parkeren hebben de gemeente doen besluiten om ze binnen een week alweer weg te halen. Wel zijn er nog stickers te vinden voor de ingang van de fietsenkelder bij het stadhuis.

Een week geleden doken de stickers op in het centrum: een wees op het kort parkeren op straat en de ander wees de route naar het stadhuis. ‘Het idee was om meer mensen naar de fietsenkelder te leiden, omdat die vaak half leeg is’, legt een woordvoerder van de gemeente uit.

Bij de stickers van het kort parkeren stond ‘max 60 min’ te lezen. Dat zorgde voor veel reacties zegt de woordvoerder. ‘De stickers van kort parkeren werden ervaren dat de fiets werd weggehaald na een uur parkeren. Dat gevoel gaf het blijkbaar.’

‘Het gaat nergens over’

Ook uit reacties in de Straatvraag van Den Haag FM bleek dat mensen het raar vonden dat er alleen kort op het Spui geparkeerd mocht worden. ‘Hier maximaal een uur? Ik vind het een beetje te ver gaan’, was een van de reacties. ‘Het gaat nergens over.’

Geen dwingende boodschap

Het was helemaal niet de bedoeling was om daar op te handhaven licht de woordvoerder toe. ‘Het was geen dwingende boodschap, maar een advies om te wijzen op de kelder.’ Daarbij wordt gezegd dat fietsen wel langer dan een uur in een straatvak mogen staan.

Vanwege het bijeffect zijn de stickers weer verwijderd. ‘Ze waren vooraf getest door een panel, die hebben het niet als dwingend ervaren. Maar toen ze op de grond lagen hadden mensen wel de vraag of fietsen er langer dan een uur mochten staan. Die twijfel wilden we helemaal niet. Dat was niet de bedoeling.’

Raadsvragen

Hart voor Den Haag/Groep de Mos had raadsvragen gesteld over deze maatregelen, maar die hoeven van Sluijs niet meer beantwoord te worden nu de stickers al zijn verwijderd. Hij is blij dat de plakkers verdwenen zijn. ‘Dan zie je toch dat maatschappelijke verontwaardiging helpt. Ze hebben zelf ingezien dat dit niet helemaal de bedoeling was. Dat is alleen maar goed. Er mogen fouten gemaakt worden en die mogen hersteld worden.’

