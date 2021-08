Verhuizen naar een kleinere woning? Stadsbestuur verlengt verhuispremie

Bewoners die doorstromen van een grote sociale huurwoning naar een kleinere woning kunnen nog tot het einde van volgend jaar een verhuispremie van maximaal 2700 euro krijgen van de gemeente. De regeling daarvoor is verlengd. Doel ervan is dat er meer woningen vrijkomen voor gezinnen en dat mensen die dat willen makkelijker kunnen verhuizen naar kleinere woningen.

De regeling bestond tussen februari en mei van dit jaar. In drie maanden tijd is er 86.400 euro besteed terwijl het budget 160.000 euro bedroeg. De overgebleven 73.600 euro geldt nu als subsidieplafond voor de verlenging, al kan dat veranderen.

‘Met deze premie zorgen we dat de grootte van onze betaalbare woningen beter aansluit bij de behoefte’, stelt woonwethouder Martijn Balster (PvdA). ‘De ervaring van het afgelopen jaar is dat de regeling mensen net iets eerder stimuleert om een grote woning te verlaten en naar een kleinere, passende woning te verhuizen.’

Doorstroming

Volgens de gemeente is het nu zo dat 1 op de 5 sociale huurwoningen geschikt zou zijn voor een gezin terwijl er vaak een of twee personen wonen. Mede daarom wordt door woningcorporaties, gesteund door de gemeente, ingezet op doorstroming. Balster: ‘We werken hierbij nauw samen met de Haagse woningcorporaties. Zij attenderen hun huurders op de regeling en verklaren dat zij zich inspannen om de vrijgekomen woning weer te verhuren aan een groot gezin.’

Voor wie is de verhuispremie?

De verhuisvergoeding is er voor huishoudens van maximaal drie personen die verhuizen naar een kleinere sociale huurwoning, een huurhuis in de vrije sector of een huis kopen in de regio Haaglanden. Een zogenoemde grote woning moet bestaan uit vijf of meer kamers, minimaal 80 vierkante meter aan woonoppervlak hebben en een sociale woning zijn om aanspraak te maken op de premie. Naast de premie zijn er mogelijkheden voor huurders van grote woningen om voorrang te krijgen bij de toewijzing van woningen.

Een verhuispremie aanvragen kan via www.denhaag.nl/doorstroompremie.