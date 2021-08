Evenementensector en nachtleven balen van verloren feestzomer en steunen landelijke protest

‘Aan de ene kant voel je woede en aan de andere kant ben je heel erg aan het balen’, bij Timo Bosman van Den Haag Outdoor zit het chagrijn er nog goed in. Hij moest zijn festival wederom een jaar uitstellen. Ook Pat Smith, die zich als nachtburgemeester inzet voor de Haagse nachtcultuur, baalt van de nog altijd geldende coronamaatregelen. Beide steunen het landelijke ‘Unmute Us’-protest tegen de beperkingen.

Op 28 augustus zouden 10.000 man feestvieren in het Zuiderpark tijdens Den Haag Outdoor. Bosman zag het helemaal voor zich. ‘Hier zou het reuzenrad komen waarbij je uitzicht hebt over het hele festivalterrein.’ Een paar weken geleden viel het besluit om het weer uit te stellen, want met een maximum van 750 man was het niet te doen voor Bosman. ‘Het voelt onrechtmatig’, zegt hij.

Ook Smith kan niet echt leven met de huidige coronamaatregelen. ‘Het is spijtig en in mijn optiek niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Het is een politiek besluit’, zegt Smith. ‘In de landen om ons heen, zoals Engeland, België en Duitsland, staan de festivalvelden vol en hier kan het niet.’

Uitlaatklep

Zowel Bosman als Smith steunen de protestmars ‘Unmute Us’. Bij de beweging zijn partijen aangesloten vanuit de voltallige Nederlandse evenementenbranche. De Haagse organisaties lopen de mars mee in Rotterdam. ‘De boodschap: Stop de willekeur! Wij eisen dat per 1 september 2021 evenementen weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit’, aldus ‘Unmute Us’.

Smith steunt naast de protestmars ook het kort geding dat overkoepelende organisaties uit het nachtleven aan het voorbereiden zijn. ‘Ik maak me grote zorgen dat een nog langere sluiting het voortbestaan van het nachtelijke ecosysteem, van clubs, evenementen nachtwerkers en -makers verder in gevaar brengt. Zonder nachtleven raken velen hun ontmoetingsplek, uitlaatklep en veilige plek kwijt’, aldus Smith.

LEES OOK: ‘Goed dat we ons verenigen en laten zien dat de culturele sector belangrijk is’