Hubertustunnel na storing weer open, ook Koningstunnel weer deels open

De Hubertustunnel is dinsdagochtend door een technische storing urenlang gesloten geweest. Rond 13.00 was het probleem verholpen en kon de tunnel weer open.

Een woordvoerder van de gemeente Den Haag zegt tegen mediapartner Omroep West uit te gaan van een kabelbreuk. De tunnel was sinds 5.00 uur gesloten. De tunnel in de N440 was door de storing in beide richtingen (Den Haag en Leidschendam) niet begaanbaar voor verkeer

De storing in de Hubertustunnel is inmiddels verholpen. De tunnel is weer open. https://t.co/LeMJriZDBg — Gemeente Den Haag (@GemeenteDenHaag) August 17, 2021



Daarnaast was er ook een probleem bij de Koningstunnel. Rond 9.50 uur vanochtend had een vrachtwagen zich daar klemgereden waardoor het niet mogelijk was om via de tunnel de stad in te rijden. Rond 14.20 uur is de weg weer deels open, het verkeer wordt nog wel omgeleid.