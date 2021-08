Marcel Verreck: ‘Zal het coronavirus langer blijven bestaan dan het CDA?’

Normaal gesproken spreekt Marcel Verreck in de Haagse politieke talkshow Spuigasten tot zijn stadsgenoten, maar wegens het coronavirus doet de columnist dat in deze video voor Den Haag FM. Dat doet hij deze keer vanaf het parkeerdek van de Megastores.

‘Zal het coronavirus langer blijven bestaan dan het CDA? Het CDA is ooit ontstaan uit drie partijen, maar het lijkt alsof er nu veel meer verschillende kampen zijn. Of moeten we zeggen varianten. Het CDA-virus bleek in ieder geval bij de verkiezingen niet heel erg besmettelijk, hoewel de partij in ruime mate de aandacht naar zich toe had getrokken. De lijsttrekkersstrijd tussen de tegenhanger van Willem de Zwijger, Hugo de Jonge en de Moderne Messias Pieter Omzigt, leverde uiteindelijk voor beiden een functie elders op. Daarna zou Wopke Hoekstra de nieuwe verlosser worden, maar zijn enige wonder was het lopen over water en dat was dan weer op bevroren water in Thialf, waar hij dat helemaal niet had mogen doen’, aldus de columnist.