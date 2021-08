Operationeel directeur Gert-Jan Bunt vertrekt bij ADO Den Haag

Gert-Jan Bunt, nu nog operationeel directeur bij ADO Den Haag, vertrekt per 1 september aanstaande bij de club. Met het vertrek zal er nog een man de directie voeren bij de club en dat is interim-directeur Edwin Reijntjes.

Bunt werd in maart van 2020 gepresenteerd als nieuwe commercieel directeur van ADO, daarvoor was hij voorzitter van amateurclub Excelsior Maassluis.

Eerder werd al bekendgemaakt dat ook financieel directeur Jachin Wildemans per september zou vertrekken. Beide vrijgekomen posten zullen niet opnieuw vervuld worden. 'Beide directiefuncties komen in de nieuwe organisatiestructuur te vervallen', zo laat de club weten. 'Door de voorgenomen reorganisatie is er geen ruimte binnen de club voor meerdere directeuren.'

Foto: ADO Den Haag