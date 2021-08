UIT Festival en Embassy Festival gaan in aangepaste vorm door: ‘Tóch een kick-off van het culturele seizoen’

Schoner barbecueën en niet langer de open haard aan: ‘Houtstook is een van de grootste bedreigingen van de luchtkwaliteit’

Het UIT Festival en het Embassy Festival zullen in het eerste weekend van september toch worden georganiseerd. ‘Maar wel op een andere manier’, zegt Arthur Pronk van organisator PROOOST, in Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘Er is zo wel een kick-off van het culturele seizoen.’

Het struinen langs kraampjes en podia zit er door de coronamaatregelen niet in dit jaar. Daarom is besloten om op het Lange Voorhout een kleiner festivalterrein te maken waar de sfeer van het festival straks te vinden moet zal zijn. ‘Het zal een lightversie zijn.’

Het Embassy Festival vindt plaats op zaterdag 4 september, van 12.00 tot 23.00 uur, en een dag later is het Lange Voorhout het decor voor een aangepast UIT Festival tot 21.00 uur. Voor beide evenementen geldt dat er zitplekken zijn en dat er gereserveerd moet worden.

‘Niet opnieuw naar de tekentafel’

Toen er deze zomer opnieuw beperkingen volgden, zoals een maximaal aantal bezoekers en een vaste zitplek, besloot men tot een andere koers voor het festival. ‘De persconferentie van 13 augustus heeft ons niet opnieuw naar de tekentafel gebracht. Wij hebben het gevoel dat wat wij nu opzetten dat dat kan plaatsvinden.’

‘Het UIT Festival is niet alleen op het Lange Voorhout, maar ook indoor.’ Op het Lange Voorhout zal het evenement plaatsvinden op 5 september, daarvoor zal gereserveerd moeten worden. Van 3 tot en met 5 september zullen er kleinschaligere activiteiten zijn bij culturele instellingen in de stad. Een overzicht daarvan vind je op de website van het festival.