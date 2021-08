Ziggo stopt met analoge kabelradio, zo blijf je luisteren naar Den Haag FM

Het is vanaf vandaag niet meer mogelijk om radio te luisteren via het analoge signaal. Kabelmaatschappij Ziggo schakelt vandaag in Den Haag over op digitale radio.

Praktisch gezien betekent het dat er vanaf vandaag geen mogelijkheid meer is om radio te luisteren wanneer het signaal binnenkomt via de coaxkabel. Mocht je twijfelen of dat bij jou het geval is dan is het raadzaam af te stemmen op de frequentie 98.8. Wanneer je daar een boodschap van Ziggo hoort maak je gebruik van het analoge signaal.

Om radiozenders, zoals Den Haag FM, te kunnen blijven beluisteren kun je ervoor kiezen om een antenne aan de radio te installeren, radio digitaal te beluisteren of via het internet af te stemmen op de zender.

Ziggo stopt met het analoge signaal om zo meer bandbreedte beschikbaar te hebben. Eerder stopte men daarom in 2018 met het doorgeven van het analoge tv-signaal.