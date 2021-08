Eerste aflevering ADOpraat: ‘Drie punten in mindering? Dat is een schande!’

Mehdi heeft familie in Afghanistan: ‘Het is een humanitaire ramp’

Extinction Rebellion wil in oktober centrum van de stad blokkeren

Extinction Rebellion wil van 11 tot en met 18 oktober het centrum van Den Haag gaan blokkeren. ‘Het wordt tijd dat er weer aandacht komt voor die andere crisis’, zegt een woordvoerder van de actiegroep tegen mediapartner Omroep West. ‘Alleen door burgerlijke ongehoorzaamheid komen we tot sociale veranderingen.’

De plannen van Extinction Rebellion bevinden zich nog in een vroeg stadium, maar de organisatie heeft wel de oproep gedaan om in oktober naar Den Haag te komen. Hoe de actie er precies uit gaat zien, moet nog even geheim blijven. ‘Maar we willen op verschillende plaatsen in het centrum blokkades plaatsen en die zo lang mogelijk volhouden.’

De actiegroep hoopt dat de anderhalvemeter-regel dan is vervallen om het demonstreren gemakkelijker te maken, maar volgens de woordvoerder is dat niet noodzakelijk. ‘In Amsterdam hebben we op de Zuidas eerder dit jaar ook een blokkade opgericht. Toen moesten we wel anderhalve meter afstand houden en dat ging ook goed. Dus we hebben de ervaring om door te kunnen gaan, waarbij we ons aan de richtlijnen van het RIVM kunnen houden. Er kan dus weer aandacht komen voor die andere crisis.’

Nederland in 2025 klimaatneutraal

De groepering wil met de actie opnieuw meer bewustwording voor het milieu bewerkstelligen. De woordvoerder wijst op het recente rapport van het klimaatpanel IPCC van de Verenigde Naties. Daaruit blijkt, stelt hij, dat de noodzaak om Nederland in 2025 klimaatneutraal te maken groter is dan ooit. ‘We hebben deze zomer weer de invloeden van de klimaatverandering kunnen zien. We moeten nu echt iets doen. En deze vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid zijn de enige manier waarop we sociale veranderingen teweeg kunnen brengen.’

Het is voor Extinction Rebellion nog te vroeg om te zeggen hoeveel demonstranten er naar Den Haag gaan komen. ‘Iedereen komt nu terug van vakantie, dus we zitten nog in de wervingsfase. We bestaan nu ongeveer drie jaar en hebben in die tijd een groep van duizenden betrokkenen op weten te bouwen. Dus het gaat zeker niet klein worden.’

Foto: Regio 15/ Extinction Rebellion bij een eerder protest in Den Haag