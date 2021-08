Gemeente mag zwemvervoer uitbesteden aan bedrijf waarvan directeur werkstraf kreeg wegens omkoping

De gemeente Den Haag mag het zwemvervoer van basisschoolleerlingen uitbesteden aan Van Heugten Tours B.V., ook al heeft de directeur en eigenaar van dat bedrijf van het Openbaar Ministerie een werkstraf van 120 uur gekregen vanwege omkoping. Dat meldt mediapartner Omroep West. De werkstraf is volgens de rechter geen reden om de opdracht aan het busbedrijf uit Nootdorp in te trekken.

Het zwemvervoer wordt tot september verricht door het busbedrijf BAB-VIOS uit Wateringen. De gemeente Den Haag koos ervoor om voor het zwemvervoer vanaf de volgende maand aan Van Heugten Tours uit Nootdorp te gunnen. Dat bedrijf kwam in de aanbesteding met een betere offerte.

BAB-VIOS stapte naar de rechter omdat volgens die concurrent Van Heugten Tours uitgesloten had moeten worden in de aanbesteding vanwege de veroordeling van de directeur. Hij kreeg van het OM vorig jaar een werkstraf van 120 uur vanwege omkoping van een werknemer van een ander vervoersbedrijf, bij wie hij busritten voor de NS kon declareren. De directeur/eigenaar van Van Heugten Tours betaalde de man steekpenningen, om ritten op te kunnen voeren bij de NS die helemaal niet verricht waren.

‘Wetgeving niet van toepassing’

Volgens BAB-VIOS mogen ondernemers die veroordeeld zijn wegens omkoping niet meer meedoen met nieuwe aanbestedingen van overheidsopdrachten. Dat zou vastgelegd zijn in Europese en Nederlandse wetgeving.

Omdat het hier gaat om een straf opgelegd door alleen het Openbaar Ministerie, is die wetgeving niet van toepassing, oordeelt de rechter nu. Een ondernemer kan alleen van overheidsopdrachten worden uitgesloten als hij of zij is veroordeeld door een rechtbank. Zover is in het in de zaak tegen de directeur/eigenaar van Van Heugten Tours nooit gekomen, omdat hij akkoord ging met de zogenaamde strafbeschikking van het Openbaar Ministerie.