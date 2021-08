Mehdi heeft familie in Afghanistan: ‘Het is een humanitaire ramp’

‘Iedereen daar is wanhopig, onzeker en angstig.’ Terwijl de macht van de Taliban zich blijft uitbreiden in Afghanistan, kan Mehdi Rezai vanuit Nederland niks anders doen dan hopen dat zijn familie veilig blijft. Bij Haags Bakkie vertelt hij over de wanhoop van Afghanen en wat hij doet om bij te dragen aan een betere situatie.

Van zijn familieleden, die verspreid wonen over Afghanistan, begrijpt Rezai dat de wanhoop groot is. ‘Er is verdriet en onzekerheid over de toekomst. Ook door het Taliban-regime van 1994 tot 2001, natuurlijk. Er zijn toen veel mensen vermoord, dat gebeurde al als je voor de overheid werkte. Ook hadden vrouwen niet het recht om te werken of te studeren. Het is dus begrijpelijk dat mensen nu het land uit willen.’

Dat de huidige situatie in het land nijpend is, kan Rezai alleen maar onderbouwen. ‘Je kan spreken van een humanitaire ramp. Meer dan 150-duizend mensen zijn gevlucht naar de hoofdstad Kabul en 60 procent van de mensen heeft dringend hulp nodig omdat ze in armoede leven. Andersdenkenden en activisten worden gearresteerd of vermoord. Het is verschrikkelijk.’

‘Pas nu komt er aandacht’

Rezai woont inmiddels elf jaar in Nederland, waarvan vier in Den Haag. Met zijn studie Internationale Betrekkingen en Diplomatie is hij gehecht geraakt aan het politieke centrum van het land, al merkt hij van die politiek maar weinig als het gaat om de situatie in Afghanistan. ‘Het is de afgelopen tijd heel stil geweest; pas nu komt er aandacht.’

Zijn middelbare school heeft Rezai nog in Afghanistan kunnen afronden, waarna zijn ouders uit veiligheidsoverwegingen met hem naar Nederland kwamen. Hij groeide op onder omstandigheden die echter niet te vergelijken zijn met wat zich nu in het land ontvouwt, geeft hij aan. ‘Er was veel optimisme en jongeren leefden met het idee van een democratie en vrijheid van meningsuiting. Je kon zijn wie je bent.’

‘Alles helpt’

Later vandaag zal Rezai meelopen in een demonstratie in België, waar hij studeert. ‘Als burger is het belangrijk om je netwerk in te zetten om deze situatie onder de aandacht te brengen. Je kan meedoen met demonstraties of petities tekenen; alles helpt.’