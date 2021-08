Oud-wethouder in open brief: ‘Spuiplein kan hét buitenplein worden van ons centrum’

In een open brief aan de gemeenteraad pleit oud-wethouder Adri Duivesteijn (PvdA) ervoor om het nieuwe Spuiplein hét buitenplein in het centrum te laten zijn. Om dat voor elkaar te krijgen zal er wel wat moeten veranderen aan het inrichtingsplan wat er nu is. ‘Kijk naar het Plein en de Plaats. Daar staat de openheid van de plek centraal.’

‘Zoals het atrium hét binnenplein is, kan het Spuiplein hét buitenplein worden van ons centrum’, vindt Duivesteijn in zijn brief . ‘Ook dit kan een plek van samenkomst zijn in tal van verschijningsvormen. Maar dat zal het alleen kunnen zijn, wanneer de inrichting van het Spuiplein dat ook toestaat.’

Met de huidige plannen voor de inrichting van het plein worden stadsgenoten niet expliciet uitgenodigd om de plek in gebruik te nemen vindt Duivesteijn. ‘Naar mijn mening zal het voorliggende inrichtingsplan deze pretentie niet kunnen waarmaken. Waarom niet? Omdat het nieuwe Spuiplein vooral uitnodigt tot ‘flaneren, zitten en kijken’, en dat vooral van de bezoekers van aanliggende instellingen. Hoe kan dat? Ik verbaas mij er over. Het lijkt wel of is nagelaten een program van eisen te schrijven op het niveau van de stad.’

‘Het Spuiplein is statisch’

Met de plannen die er nu zijn is het volgens Duivesteijn niet geschikt als ‘plaats van samenkomst’ tussen Hagenaars en Hagenezen. ‘Het Spuiplein is statisch. De bloembakken met de betonnen randen zijn intolerant en laten geen enkele andere functies toe dan het genoemde ‘flaneren, zitten en kijken’. Waar het plein wel open is, is het een restruimte die vanaf het Spui zelf niet zichtbaar is.’

Inrichting vergelijkbaar met het Plein en de Plaats

In zijn open brief pleit de oud-wethouder voor meer openheid bij de inrichting van het Spuiplein, vergelijkbaar met het Plein en de Plaats. ‘Daar staat de openheid van de plek centraal. De terrassen worden gecombineerd met majestueuze bomen. Deze openheid laat toe dat er telkens weer andere activiteiten mogelijk zijn. Anders gezegd, maak een vergelijkbaar bescheiden inrichtingsplan met bomen dat in zichzelf een schoonheid uitstraalt en welke – net als het Atrium – open van karakter is, waardoor de bewoners en haar organisaties met een veelvoud van activiteiten de kans krijgen om er te zijn.’

‘Voor en van iedereen’

Dat de locatie hem aan het hart gaat bleek al eerder op Den Haag FM. Duivesteijn stond aan de wieg van de bouw van het stadhuis dat ruim 25 jaar geleden is opgeleverd. De bedoeling van het stadhuis is altijd geweest om een plaats te maken voor iedereen in de stad. ‘Niet voor de elite, niet voor de mensen op het zand of op het veen, maar voor en van iedereen’, zei hij in Spuigasten .

Hart voor Den Haag omarmt oproep van oud-wethouder

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos sluit zich aan bij de oproep van de oud-wethouder. De grootste partij vindt ook dat het Spuiplein moet worden omgevormd tot evenementen- en cultuurplein. ‘We moeten als Den Haag vol inzetten op het binnenhalen van (internationale) congressen en (culturele) evenementen die aansluiten bij het karakter van Vrede & Recht van onze stad. Een mooiere plek dan het Spuiplein kun je daar niet voor vinden’, aldus raadslid Ralf Sluijs.

