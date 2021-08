Oud-wethouder in open brief: ‘Spuiplein kan hét buitenplein worden van ons centrum’

Politie vindt twee messen bij controle: ‘Het lijkt tegenwoordig deel uit te maken van de outfit’

Bij een controle van twee personen trof de politie dinsdagmiddag bij het duo twee messen aan. ‘Het was weer zover’, schrijven agenten op Instagram. ‘Helaas zien wij dit de laatste tijd steeds vaker gebeuren en lijkt het tegenwoordig deel uit te maken van de outfit.’

‘Waar wij ons vandaag het meeste over verbaasden was het formaat van het mes wat bij 1 van de personen werd aangetroffen.’ Een van de messen was 45 centimeter lang, deze was verstopt in de broeksband van de verdachte.

Beide personen zijn aangehouden en hebben een proces-verbaal gekregen. De messen zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd.