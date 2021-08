Mehdi heeft familie in Afghanistan: ‘Het is een humanitaire ramp’

Oud-wethouder in open brief: ‘Spuiplein kan hét buitenplein worden van ons centrum’

Succescoach Sarina Wiegman eerste gast in nieuw seizoen College Tour

Sarina Wiegman, de bondscoach van het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal, is de eerste gast in een nieuw seizoen van het tv-programma College Tour. De uitzending wordt volgende week vrijdag opgenomen in Stadio Galgewaard in Utrecht en zal 31 augustus te zien zijn op NPO2.

Op de dag van de tv-opnames sluit Wiegman haar periode als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen af, ze gaat aan de slag als bondscoach bij het vrouwenvoetbalelftal van Engeland.

Wiegman was sinds 2017 bondcoach van de Oranjevrouwen. Onder haar leiding werd het elftal in 2017 Europees Kampioen, twee jaar later eindigde het team als tweede op het WK. Bij de Olympische Spelen in Tokio kwam men tot de kwartfinales.

In het programma kunnen studenten, onder leiding van presentator Twan Huys, vragen stellen aan de gast. Voor studenten is het nog mogelijk om bij de opname met Wiegman te zijn.

De uitzending van College Tour met Sarina Wiegman is dinsdag 31 augustus om 20.35 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO2.