The Hague’s Finest opent binnenkort nieuwe winkel aan de Venestraat

De winkel van The Hague’s Finest zal binnenkort te vinden zijn in een pand aan de Venestraat. Tot voor kort zat daar een vestiging van Rituals. Half september moeten de deuren van de nieuwe locatie opengaan. ‘We gaan nu nog groter’, zegt Lex Rijkers Meinen enthousiast. ‘En we gaan straks met nog meer makers en een nog grotere collectie weer open.’

'We krijgen 1 september de sleutel, ik vermoed dat we ongeveer twee weken nodig hebben om dat op te pakken. Het hele assortiment is er al en we hebben al een idee hoe we het willen inrichten.'

Met een groter pand groeit ook het aantal lokale, Haagse producten wat een plek kan krijgen in de winkel. 'We gaan nu echt richting de 75 makers. Onlangs hebben we ruim 80 nieuwe producten toegevoegd. Die staan al wel in de webshop, maar die hebben we nog niet toegevoegd aan de winkel.'

Ook zijn er ambities voor de toekomst vertelt Lex: 'We representeren nu vier microbranderijen voor koffie uit de stad. Het is natuurlijk heel erg leuk als je in de winkel die vier verschillende branderijen op de molen kan hebben. Er is geen enkele andere plek in de stad waar je van verschillende merken wat kan bestellen.'

Meer zichtbaar bij evenementen

Als in december de coronamaatregelen daadwerkelijk zijn versoepeld en er weer meer georganiseerd kan worden wil The Hague's Finest ook meer zichtbaar worden op evenementen. 'Dat kan een speciaal bierbar zijn, een espressobar of een minishop.' Zo'n shop is al te vinden in het The Hague Marriott Hotel en dat smaakt naar meer. 'Daar gaan er nog wel meer van volgen.'

[instagram:https://www.instagram.com/p/CSG7z4aIjqy/]