Aanvoerders voetbalclubs dragen komend seizoen regenboogband: ‘Kleine moeite, maar groot gebaar’

‘Iedereen in mijn team zou zichzelf moeten kunnen zijn.’ Bram Ros is aanvoerder bij voetbalclub Rijnsburgse Boys en draagt komend seizoen, samen met aanvoerders van vijf andere clubs, een regenboogband om de arm. Hiermee willen ze zich uitspreken ten uitsluiting en discriminatie. Bij Haags Bakkie vertelt hij over het initiatief waarmee hij inmiddels meerdere voetbalcl32ubs heeft aangestoken.

Rijnsburgse Boys is één van de zes clubs verenigd in Stichting Samenwerkende Voetbalclubs Duin- en Bollenstreek, die zich allen hebben aangesloten bij het initiatief, dat van Ros kwam. ‘Ik luisterde de podcast Schaduwspits, die gaat over sporters die niet uit de kast durven te komen. Daarna zei ik op een zaterdagavond tegen mijn teammanager en teamgenoot: “hier moeten we iets mee.”‘

Verschil

‘Het is een kleine moeite, maar een groot gebaar’, aldus de aanvoerder die inclusiviteit als belangrijk onderwerp ziet om onder de aandacht te brengen. ‘Je merkt dat het een taboe is in de voetbalwereld. Zeker op hoger niveau zijn spelers bang voor reacties van het publiek of dat het hun carrière beïnvloedt.’

Ros geeft aan dat het initiatief hier en daar wat stof doet opwaaien, maar dat dat geen reden is om het te laten. ‘Sommige mensen zeggen dat je alleen met voetbal bezig moet zijn, maar ik denk: als je een verschil kan maken, moet je dat doen. Intussen zijn er andere clubs die ook mee willen doen.’