ADO-supporters zijn het zat en willen dat directie en raad van commissarissen opstappen

ADO-supporters zijn het zat. Ze willen dat de directie en raad van commissarissen direct aftreden. Dat schrijven de supportersverenigingen samen in een open brief.

De supporters balen ervan dat er nog steeds geen nieuwe eigenaar en grootaandeelhouder is. 'Potentiele kopers worden vakkundig afgewimpeld, partijen die echt interesse tonen worden aan het lijntje gehouden, de communicatie is te droevig voor woorden. De financieel directeur is weg, de operationeel directeur is weg . De publieke opinie is ook duidelijk, het is 1 groot drama bij onze club, we staan zwaar voor lul!'

Daarnaast heeft ADO Den Haag van voetbalbond KNVB drie punten aftrek gekregen omdat de club geen sluitende begroting heeft. ADO heeft besloten tegen het besluit in beroep te gaan.

De supporters vragen zich af wie er nu eigenlijk de leiding heeft bij ADO. 'Wie is er nou nog echt verantwoordelijk? Het is NU klaar! Punt uit.'

Eisen

Het Haags Supporters Collectief voelt zich aan het lijntje gehouden 'met mooie woorden, zoethoudertjes'. En ze voelen zich niet serieus genomen. 'Deze manier werkt niet langer, wij worden niet serieus genomen. Wat wij constateren is dat er tot noch toe geen enkel resultaat, geen enkele voortgang is gemaakt. Voor ons is het duidelijk dat we nu op een punt zijn aangekomen dat er schoon schip moet worden gemaakt.'

Daarom willen de supporters dat de directie en raad van commissarissen opstappen. Daarnaast hebben ze nog een paar eisen:

Er komt een nieuwe ad-interim directeur, gekozen en aangedragen door de gezamenlijke supportersgroepen.

Stichting Toekomst ADO (STA) doet (vrijwillig) afstand van het prioriteitsaandeel. Het prioriteitsaandeel wordt over gedragen aan het Haags Supporters Collectief (HSC).

De Vereniging HFC ADO Den Haag met als voorzitter Harm de Boer, doet (vrijwillig) afstand van het bijzonder aandeel. Het bijzonder aandeel wordt over gedragen aan de Supportersvereniging Haagsche Bluf.

De supportersgroep heeft hiervoor steun gevraagd aan de grootaandeelhouders en potentiele kopers. 'Dit is geen vijandige overname, dit dient maar 1 doel en dat is een toekomst en lijfsbehoud van onze club. Niet jullie speeltje, ONZE club!'