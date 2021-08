Jongen (17) door groepje van drie overvallen in Haagse Bos

Een jongen (17) die in de nacht van woensdag op donderdag op weg naar huis was is in het Haagse bos belaagd en beroofd door drie jongens. Het gebeurde ter hoogte van de kruising van de Leidsestraatweg en de Laan van NOI.

Het slachtoffer uit Voorburg fietste rond 02.30 uur met een vriend door het Haagse Bos toen de drie jongens de weg blokkeerden. Een van hen sloeg hem plotseling van zijn fiets. Toen ze zijn spullen bekeken, is het slachtoffer snel gevlucht.

Zijn vriend kon de belagers ontwijken en belde de politie. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het drietal heeft spullen en een fiets meegenomen.

Getuigen

De politie zoekt getuigen van de beroving. De drie verdachten hebben een donkere huidskleur, twee van hen droegen een nauwgesloten capuchon.