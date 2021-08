Martin van Zaanen voltooit ‘Houtrust-trilogie’ met boek over voetbalicoon Harry Dénis

Met het boek Meester op de vierkante meter voltooit Martin van Zaanen zijn zogenoemde ‘Houtrust-trilogie’. Het betreft een biografie over voetbal-icoon Henri Léonard Barthélémi, roepnaam Harry Dénis, die wordt gezien als de Johan Cruijff van de eerste helft van de vorige eeuw. Bij Haags Bakkie vertelt de bevlogen schrijver waarom het zo belangrijk is dat dit vergeten verhaal nieuw leven in wordt geblazen.

‘Het is heilig gras’, aldus Van Zaanen over het Houtrust-terrein waar volgens hem in het verleden grootheden hebben rondgelopen. Eén van die voetbalhelden is Harry Dénis, die naar geschiedenisboeken de grootste voetballer zou zijn die Nederland ooit heeft voortgebracht. Dat nog niemand zijn verhaal ooit aan het licht heeft gebracht, kon Van Zaanen dan ook niet geloven. ‘Het is zo bijzonder, hier moest het stof echt vanaf geblazen worden.’

In de drukte

Na Je had erbij moeten zijn over Holland Sport en Hoe vaak maak je dat nou mee? waarin licht wordt geworpen op ‘Het Wonder van Houtrust’, toen het Nederlands elftal in 1913 zijn eerste zege behaalde op Engeland, is het nu dus de beurt aan legende Dénis. ‘De generatie van Johan Cruijff kwam daarna en veroverde echt de wereld, maar hij verdient een ereplek’, zegt Van Zaanen.

‘Hij beheerste het tot in zijn vezels’, aldus Van Zaanen over de voor veel Hagenaars nog onbekende voetballer. ‘Hij was daadwerkelijk de meester op de vierkante meter, omdat hij juist in alle drukte rustig bleef. In alle verslagen over zijn spel is geen enkele negatieve beschrijving terug te vinden, terwijl elke andere grote voetballer dat wel heeft.’

Gentleman-voetballer

Dat het voetbal er in de eerste helft van de twintigste eeuw anders uitzag dan nu, mag volgens Van Zaanen duidelijk zijn. ‘Voetbal was toen echt een elitesport. Volksvoetbal bestond niet omdat alleen de hoogste klasse er tijd voor had.’

Van Zaanen refereert dan ook naar Dénis als één van de laatste gentleman-voetballers. ‘Als zij een overtreding maakten zonder dat de scheidsrechter het zag, kwamen ze het netjes bij hem melden. Dat kan je je nu niet meer voorstellen.’

