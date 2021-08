Op vakantie met wethouder Robert van Asten: van GoGo Tours-reisleider naar toeren met vouwwagen

Tijdens zijn studententijd was hij drie jaar lang reisleider in Kroatië. ‘Ik was er continu dj. Ik had enorme map met cd’s bij me. Het was fantastisch.’ Nu doet wethouder Robert van Asten (D66) het rustiger aan en trekt hij met man en vouwwagen door Europa.

In onze zomerserie ‘Op vakantie met de wethouder’ praat Nicolette Krul in Haags Bakkie elke keer met een wethouder over de vakantieplannen. Even geen vergaderingen en stukken lezen, maar reces. Wat doen de wethouders zoal als ze vrij zijn en wat is hun favoriete vakantieland?

Kroegentocht, discotour, discoboot, Hollandse nacht

Zoals zoveel jongeren ging Van Asten op zeventien jarige leeftijd met een jongeren reisorganisatie op vakantie. Ook aan het begin van zijn studententijd ging mee op reis. ‘Ik was toen wat ouder dan de gemiddelde gast, dus wat die reisleiding doet kan ik misschien ook wel, en misschien wel beter.’ Dus solliciteert hij bij GoGo Tours. ‘Iedereen wilde naar Lloret de Mar, niemand wilde naar Kroatië. Dus ik werd snel aangenomen.’

Van Asten komt terecht in Rovinj dat toen niet zo’n rijk uitgaansleven had zoals bijvoorbeeld in Griekenland. ‘Geen Oh Oh Cherso taferelen’, vertelt hij. Daarom moest de reisleiding veel zelf organiseren. ‘Kroegentocht, discotour, discoboot, Hollandse nacht. En ik was er continu dj. Daar ben je dan tweeënhalve tot drie maand vol mee bezig. Dat was echt geweldig.’ Op de vraag of hij dan elke dag een kater had? ‘Op een gegeven moment word je daar resistent tegen, haha.’

Je verdiende er goed mee

Elke dinsdag kwam er een nieuwe groep aan. ‘Dus je had de hele week een bepaalde groep. Dat zorgde voor een leuke dynamiek. En er ontstonden veel stelletjes.’ Zelf deed de reisleiding wat meer hard to get. Maar er was wel een bepaalde rolverdeling nadat de groep was aangekomen. Met een vrouwelijke collega verdeelde Van Asten de groep. ‘Dan ga jij eens praten met die mannen en ik met die vrouwen. Om toch te zorgen dat die stemming erin kwam.’ Ze moesten de jongeren overhalen om excursies te doen. ‘Want daar kreeg je een percentage over. Dat zorgde ervoor dat ik mijn studie weer kon betalen. Want je verdiende er goed mee.’

Na zijn studie kreeg Van Asten een baan aangeboden bij de organisatie. ‘Maar dat heb ik niet gedaan omdat mijn man toen zei: het is ook wel eens leuk om samen op vakantie te gaan, niet dat je de hele zomer weg bent. Dus toen ben ik maar belastingadviseur geworden’, lacht hij.

Met vouwwagen door Europa

Nu doet Van Asten het wat rustiger aan op vakantie. Hij en zijn man toeren in de vakanties al zeven jaar met de vouwwagen door Europa. Die kochten ze nadat ze eerst een paar jaren een Volkswagenbusje hadden gehuurd. ‘Dat zag er schattig uit, maar sliep voor geen meter. Het bed was 1 meter 10. Ik ben al vrij groot maar mijn man is nog net iets langer.’

Inmiddels hebben ze al veel landen gezien: Italië, Polen, Scandinavië, Spanje, Portugal, Griekenland en twee keer Nederland, eerst voor het plezier en daarna gedwongen door corona.

De ideale camping is niet al te groot en ligt een beetje afgelegen in de natuur. Maar een stadscamping vindt Van Asten ook leuk voor de afwisseling. ‘Dat hebben we ook in Athene en Rome gedaan. Dan ga je met de bus of metro de stad in.’

Sporten

De wethouder kan zo’n vakantie altijd goed gebruiken. ‘Het is wel lekker om even helemaal af te schakelen en op vakantie te gaan. En even tijd nemen voor je partner, want die ziet je ook niet zo vaak. Lekker boekje lezen, beetje sporten, nieuwe dingen zien. Echt even afstand nemen van het Haagse.’

Voor dat ontspannen doen Van Asten en zijn man graag sportieve dingen op vakantie. De vouwwagen zit dan ook vol met sportspullen om te fietsen, wandelen en hardlopen. ‘Het zorgt ervoor dat je echt helemaal kan ontspannen.’ Want dat schiet er tijdens het werkende jaar nog wel eens bij in. ‘Dan heb je weer eens een drukke vrijdagavond gehad… Zeker als wethouder van cultuur kom je nog wel eens ergens, dan is het gezellig en wordt het laat.’

In de zomervakantie is er alle tijd om te sporten. ‘Dan zit je in een hele nieuwe omgeving, dat is ook wel eens leuk. Ik houd ervan om hier door de Haagse duinen te rennen, maar een stuk door de Pyreneeën rennen geeft weer een nieuwe kick. Of in Spanje naar de oude binnenstad van Santiago rennen, dan sta je midden op het plein, prachtig.’

Gelijke kansen voor iedereen

Sinds 2018 is Robert van Asten wethouder Mobiliteit en Cultuur. In zijn studententijd kwam hij in aanraking met de politiek toen hij in Leiden lid werd van D66. ‘Toen ging het niet zo goed met de club.’ De standpunten van D66 over gelijke kansen voor iedereen sprak Van Asten aan. ‘Het is mijn drijfveer geweest om door te blijven gaan. Zorgen dat iedereen de kansen krijgt waar die recht op heeft.’

Dat is hoe het voor iedereen moet zijn

Het idee dat elke generatie het beter kan krijgen dan de vorige spreekt hem aan. Hij vergelijkt het met zijn eigen familie. ‘Mijn opa was loodgieter en heeft er had voor gewerkt dat zijn kinderen een goede opleiding konden gaan doen. Mijn vader heeft HBS gedaan en is gaan werken bij Ernst & Young. Die heeft er hard voor gewerkt dat ik en mijn zus naar nog hoger onderwijs konden. Wij hadden het geluk dat dat voor ons open lag. Dat is hoe het voor iedereen zou moeten zijn.’

Gemeenteraadsverkiezingen

Zelf heeft Van Asten geen kinderen maar hij krijgt veel mee via zijn neefjes en nichtjes. Zoals bijvoorbeeld over veiligheid op school, jongeren die met messen lopen en virtuele veiligheid. Daar maakt hij zich zorgen over ‘Op het moment dat kinderen liever niet naar school gaan omdat wat ze daar allemaal meemaken, dan zet je kinderen op nog grotere afstand.’

Alle beetjes helpen

Daarom gaat Van Asten graag naar scholen om te praten over een veilige schoolomgeving. ‘We proberen er van alles aan te doen, maar je hebt niet alles in de hand. Alle beetjes helpen.’ Dat praten met mensen in de stad is ook wat Van Asten weer gaat doen voor de verkiezingen in maart. Voor D66 is hij de lijsttrekker. ‘Het verkiezingsprogramma is ons basisprogramma, maar ik ga ook de stad in om alle verhalen te horen. Ik hoor graag van mensen wat zij voor ideeën hebben, waar het met de stad naartoe moet gaan. Uiteindelijk draait het om maatwerk: dat is niet anders dan je gezond verstand gebruiken op iedere unieke situatie.