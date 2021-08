Overval op tankstation Valkenboslaan: ‘Collega is erg geschrokken’

Tankstation Esso aan de Valkenboslaan is in de nacht van woensdag op donderdag overvallen. Het is niet bekend wat er precies is buitgemaakt. De medewerkster van het tankstation raakte niet gewond, vertelt haar collega Jolanda aan Den Haag FM. ‘Ze is wel erg geschrokken.’

De overval gebeurde iets na half vier vannacht, zegt Jolanda. Haar collega heeft het netjes afgehandeld vertelt ze. 'Als er eentje voor je staat werk je gewoon mee. Je kan het toch niet voorkomen.'

Vanwege het politieonderzoek mag Jolanda verder geen informatie geven over de overval. Voor zover bekend is er nog niemand opgepakt.

Overval drie jaar geleden

Voor Jolanda zelf was het ook weer even schrikken toen ze het vanochtend hoorde. Zelf werd ze drie jaar geleden in het tankstation overvallen. 'Toen ik het hoorde kreeg ik wel even een flashback. Maar je geeft het een plekje uiteindelijk. Het slijt, maar vergeten doe je het niet. Je bent ook heel alert op verdachte omstandigheden.'

Ook schrikt ze nog wel eens als ze iemand ziet die op de overvaller van toen lijkt. 'Het is kut, maar voor de rest heb ik het een plekje kunnen geven. Ik laat me niet beïnvloeden in mijn werk.'