Twee jaar na explosie: bewoners Jan van der Heijdenstraat zetten herbouwde huis te koop

Niet alle bewoners zullen terugkeren in hun woning aan de Jan van der Heijdenstraat. Dat blijkt nu een van de woningen wordt aangeboden op Funda. Meerdere woningen in de straat werden in 2019 verwoest door een explosie.

Eerder meldde mediapartner Omroep West al dat bewoners zouden van de straat in Laak twijfelden om terug te keren in de woningen, dit vanwege traumatische herinneringen. Op 27 januari 2019 werd een aantal huizen in de Jan van der Heijdenstraat verwoest door een explosie, veroorzaakt door een scheur in een oude gasleiding.

Een van de nieuw opgebouwde woningen wordt nu te koop aangeboden voor 235.000 euro . ‘Zeer net driekamerappartement op de tweede verdieping van een binnenkort op te leveren nieuwbouwproject in de oorspronkelijke stijl’, aldus de omschrijving van het driekamerappartement.

Foto: Funda/Makelaarsland