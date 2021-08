Zwangere non-binaire Ryan wil geen moeder genoemd worden en stapt naar de rechter om geboorteakte

David en Ryan – die een kindje verwachten – willen bij de rechter afdwingen dat in de geboorteakte geen moeder wordt geregistreerd. In plaats daarvan wil de zwangere Ryan Ramharak worden geregistreerd als ‘ouder’. Dat zegt het stel tegen de NOS.

Ryan (29) is geboren als meisje en ging zes jaar geleden in transitie. ‘Ik ben non-binair, dus ik voel me geen vrouw, maar ik ben ook niet 100 procent man’, vertelt de 29-jarige Ryan. ‘De afgelopen jaren heb ik testosteron gekregen dus ik zie er veel meer uit als een man, maar ik heb nog wel een baarmoeder. Dus ik kan wel zwanger worden’, vertelde Ryan eerder over hun kinderwens.

In geboorteaktes wordt nu degene die het kind heeft gedragen automatisch aangeduid als de moeder. De 29-jarige non-binaire transpersoon vindt dat niet passen. ‘Ik voel me niet de moeder, ook niet de vader, maar de ouder’, zegt Ryan tegen de NOS .

Hen, hun of die

Voor Ryan, die geen ‘hij’ of ‘zij’ maar ‘die’ wil worden genoemd, is die terminologie belangrijk. ‘Het gaat er ook om hoe je door de buitenwereld wordt aangesproken. Bijvoorbeeld als je naar het buitenland reist of je kind gaat aanmelden op school. Dan is het fijn om papieren te hebben die reflecteren dat je de ouder bent.’

Veel non-binaire mensen worden graag aangesproken met genderneutrale verwijswoorden, zoals ‘hen’, ‘hun en ‘die’.

Transpersonen voelen zich niet thuis in het geslacht dat bij de geboorte is vastgesteld. Wie zich man noch vrouw voelt, is non-binair. Het is een parapluterm voor verschillende genderidentiteiten. Ongeveer 4 procent van de Nederlanders identificeert zich niet eenduidig met het mannelijk of vrouwelijk geslacht, blijkt uit onderzoek.

Baba en papa

Ryan en David (31) informeerden hun omgeving gisteren over hun zwangerschap. Ze hebben ook al bedacht hoe hun kindje hen straks moet noemen. ‘Ryan wordt baba en David wordt papa.’

Hun juridische procedure beginnen ze waarschijnlijk pas na de bevalling, als Ramharak-Peters aangifte doet bij de gemeente. “Dan zullen we bezwaar gaan maken.” Uiteindelijk hopen ze te bereiken dat alle aanstaande ouders in de toekomst zelf kunnen kiezen of ze zich laten registreren als vader, moeder of ouder.

Vanwege de afgeronde transitie is Ryan een paar jaar geleden van naam veranderd. ‘Ik merkte toen hoe belangrijk zo’n certificaat is. Als dat bij ons al aan het begin verkeerd wordt neergezet, dan is dat eigenlijk heel scheef.’

X op paspoort

Voor Ryan Ramharak is dit trouwens niet de enige procedure. Er loopt op dit moment ook een rechtszaak om een X op het paspoort te krijgen. ‘Hopelijk helpt die X ook om me straks als ouder in plaats van moeder te laten registreren.’

Om die X in het paspoort te krijgen, moet Ryan naar de rechter en een verklaring van een deskundige hebben. ‘Dat zou veel makkelijker moeten worden. Daarom willen we ook afdwingen dat andere non-binaire personen dat gewoon bij de gemeente kunnen regelen, zonder een deskundigenverklaring.’