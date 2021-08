Na fotograferen gaat Jamie Westland nu de strijd aan met bestuurbare auto’s in nieuw tv-programma

Na knikkeren, quizen, schoonspringen, schaatsen en dansen met bekende Nederlanders, is er vanaf vrijdagavond een nieuw televisieprogramma te zien, waarin bekende Nederlanders met elkaar gaan racen met bestuurbare autootjes. DI-RECT-drummer Jamie Westland is één van de BN’ers die meedoen.

‘Ik had geen reet te doen’, vertelt Jamie over zijn lockdownperiode. Toen kreeg hij een verzoek van SBS, of hij mee wilde doen met het nieuwe programma: Car Wars. ‘Met op afstand bestuurbare auto’s rijden en dan Ter Land, Ter Zee en in de Lucht-achtige dingen doen’, legt hij het concept uit. ‘Het was echt een speeltuin voor volwassenen, waarin we heel erg hebben gelachen, maar ook een onderlinge strijd was.’

Zo zag Jamie onder andere het circuit van Zandvoort, waar er gestreden wordt met de op afstand bestuurbare autootjes. Maar of hij zich hierna, naast drummer en fotograaf ook coureur gaat noemen? ‘Professioneel RC-coureur, dat moet echt je roeping zijn. Die gasten vliegen de hele wereld over. Het was een bijzondere ervaring om mee te doen. Heb buikpijn gehad van het lachen.’

In 2019 won Jamie het RTL-programma Het Perfecte Plaatje waarin bekende Nederlanders de strijd aan gaan om de perfecte foto te maken.

LEES OOK: Jamie Westland finalist Het Perfecte Plaatje