Nu ook strandrolstoel beschikbaar voor mensen met dementie of overgewicht

Voor wie vanwege z’n handicap niet meer naar het strand kon, is er goed nieuws. Er is een nieuwe rolstoel beschikbaar op Scheveningen: de De-Bug. De strandrolstoel is volledig instelbaar, meldt stichting Voorall.

De rolstoel is daarmee geschikt voor mensen met bijvoorbeeld dementie of overgewicht. 'Bij deze rolstoel is de rugleuning achterover te klappen voor mensen die niet rechtop kunnen zitten. Ook kan de volledige zitting, inclusief zitvlak, achterover kantelen.' Dat is handig voor mensen met bepaalde neuropathische aandoeningen of Alzheimer, aldus de stichting.

Daarnaast heeft de rolstoel een instelbaar hoofdsteun, die de normale strandrolstoelen niet hebben. Ook heeft de stoel een vlindergordel en speciale steunen voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij de romp. De strandrolstoel heeft een derde grote band in het midden en een extra sterk frame zodat de stoel geschikt is voor mensen die zwaarder zijn dan 150 kilo.

Naar het strand

'Met deze stoel wordt het Haagse strand ook toegankelijk voor een hele nieuwe groep strandliefhebbers. Mensen voor wie de wens om naar het strand te gaan niet realiseerbaar was', schrijft Voorall.