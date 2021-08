Uittips Den Haag: Bootje varen, biertje drinken en een openluchtbioscoop

Een bierproeverij aan boord, de documentaire van Frida Kahlo, een openluchtbioscoop en een theeproeverij tijdens het muziekfestival Papestraat Leeft!, er is de komende tijd weer genoeg leuks te doen in de stad. Samen met Den Haag To Go zetten wij weer een aantal leuke uittips op een rij.

Eiber bierproeverij aan boord van The Hague Boat

Bootje varen, biertje drinken. Beter dan dat wordt het niet. Brouwer Jasper van Eiber Bier verzorgt een bierproeverij tijdens een vaartochtje met The Hague Boat. Dat betekent op zondagmiddag met een glas speciaalbier in je hand naar het Westbroekpark dobberen!

Wanneer: zondag 22 augustus

Tijd: 15:00 – 16:30

Waar: opstaplocatie naast het Hilton Hotel

Prijs: €30,- p.p. (inclusief vijf proefglazen Eiber Bier)

Meer info vind je hier.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door EIBER BIER | Den Haag (@eiberbier)

Echoes of a Pilgrim

Op 20 en 21 augustus vindt Echoes of a Pilgrim plaats met een open air podium in het Zuiderparktheater. ‘Echoes Of A Pilgrim is een erkenning van een periode in de geschiedenis, van 400 jaar geleden toen de ‘Pilgrim Fathers’ vanuit Delfshaven in Rotterdam vertrokken naar wat nu Amerika heet om de zogenoemde ‘vrije wereld’ te creëren.

Line-up: DJ Gea Russell, Elyas Khan, Kiala And The Afroblaster, Rootz Lions, Kaito Winse, Omar Ka Orchestra

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Zuiderparktheater Den Haag (@zuiderparktheater)

Film over Frida Kahlo

Dit weekend kan je in het Omniversum naar de film Frida – Viva La Vida. De documentaire is een fascinerend en inzicht gevend portret van Frida Kahlo, een geniaal kunstenares en een bijzondere vrouw.

O, O, RADIO OP HET DAK VAN PAARD

Op zondag 22 augustus staat Dazion tussen 18.00 en 00.00 uur op het dak van het poppodium om zijn favoriete muziek te draaien

Den Haag bij Schemer

Houd je van wandelen en wil je meer weten over Den Haag? Dan kan je de wandeling Den Haag bij Schemer doen. ‘Je leert de stad op een geheel andere wijze kennen. De bekende Haagse humor, zal met deze gids, tijdens de toer zeker niet ontbreken! Geniet van de schitterende locaties en de voor velen vaak onbekende, niet eerder geziene locaties, die hij je tijdens deze toer laat zien.’

Wanneer: Dinsdag t/m zaterdag, 20:00 uur – 22:00 uur. (Afwijkende data en/of tijden in overleg mogelijk)

Startpunt: Hoofdingang Grote Kerk, Riviervismarkt

Eindpunt: Hoofdingang Grote Kerk, zijde Torenstraat

Duur: 2 uur

Prijs: € 21,50 per persoon

Check deze site voor meer informatie.

HUG THE TEA – Tea Tasting

Zaterdag 28 augustus is het feest in de Papestraat. Samen met Den Haag Leeft wordt er een muziekfestival georganiseerd, met een toepasselijke naam Papestraat Leeft!

Claire en Lisa van HUG THE TEA vullen deze dag aan met een Tea Tasting. Verwacht niet de reguliere rooibos-en-earl-grey-theesoorten, maar vijf rondes van biologische Japanse thee, ijsthee en matcha. Mét allerlei hartige en zoete hapjes, die bij de thee passen.

Wanneer: zaterdag 28 augustus

Tijd: 15:30 uur (duur: circa 1,5 uur)

Waar: HUG THE TEA, Papestraat 13

Prijs: €29,50 p.p.

Meer info vind je hier.

Glas-in-lood bij Glasatelier Columbus en Het Ruijtenhuis

Op 3 en 4 september geven Cora en Wendy van Het Ruijtenhuis een demonstratie, wanneer zij een oud Art-Nouveau-raam gaan restaureren. En als je daarin geïnteresseerd bent, geven ze zelfs een workshop, waarbij je zelf een glas-in-lood-paneel maakt, dat je mee naar huis mag nemen tegen een kleine bijdragen. Dit is onderdeel van het Art Nouveau Festijn.

Wanneer: vrijdag 3 en zaterdag 4 september

Waar: Het Ruijtenhuis, Boekhorststraat 189

Tijd: Inloop tussen 10:00 – 16:00 uur (duur workshop: circa 1 uur)

Prijs: Je kunt vrijblijvend binnenlopen, de workshop is tegen een vrijwillige bijdrage

Art Nouveau Festijn biedt ook rondleidingen, fotocursus en bij Grafische Werkplaats workshop litho maken en Patronen drukken

Openluchtbioscoop van het Filmhuis

Aan het twijfelen tussen een film kijken of toch nog even naar buiten? Nergens voor nodig. Op vrijdag 3 september organiseert het Filmhuis Den Haag tijdens het UITFestival een openluchtbioscoop. Op het doek zal de concertfilm American Utopia te zien zijn. Uiteraard na zonsondergang, en mét zitzakken. Eten en drinken mag je zelf meenemen, en de entree is gratis. Zelfs met slecht weer gaat het evenement door, want dan verhuizen ze gewoon naar binnen!

Wanneer: vrijdag 3 september

Tijd: 21:00 – 21:45 uur

Waar: Helena van Doeverenplantsoen

Prijs: gratis (aanmelding ook niet nodig!)

BEACHCLUB INDIGO DISCO BINGO

Een niet-zo-klassieke bingo-avond, maar dan op het strand! Beachclub Indigo organiseert een Disco Bingo op zondag 5 september.

TrashUre Hunt Summer Challenge

Houd je van ‘schatzoeken’ en wil je iets goeds doen voor het milieu? Dan kan je tot 22 september op TrashUre Hunt om tassen vol afval te verzamelen. De buit kan je inleveren bij het TrashUre Hunt station op het strand van Scheveningen, ter hoogte van het Vissersvrouwtje op de kop van de Keizerstraat.