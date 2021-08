Verkeersregelaars blijven voorlopig staan na 25ste botsing op poller Escamplaan

De verkeersregelaars die bij de poller op de Escamplaan staan blijven daar voorlopig nog, dat laat de gemeente weten aan Den Haag FM. In totaal zijn er sinds juni 25 auto’s op de poller gebotst.

Dat de verkeersregelaars geen overbodige luxe zijn blijkt vrijdag, wanneer een verslaggever van Den Haag FM drie auto's vlak na elkaar ziet keren bij de poller. De gemeente liet toen weten dat de verkeersregelaars zeker nog een week zouden blijven staan. Daarna zou de situatie weer worden bekeken.

Nadat er vrijdagmiddag opnieuw een auto op de paal knalde , heeft de gemeente besloten de verkeersregelaars voorlopig te laten staan.

Grote borden

De pollers staan er sinds begin juni toen de verkeerssituatie naast het HagaZiekenhuis veranderde. Ondanks de verkeersborden zagen automobilisten de poller over het hoofd en knalden er op. Een automobilist reed de poller er zelfs helemaal uit . Sindsdien zijn er geen auto's meer tegenaan gereden.

Om extra duidelijkheid te scheppen zijn er grotere borden geplaatst en werden er verkeersregelaars neergezet.

Na de zomer meer duidelijkheid

Sinds de botsingen zijn er discussies over het pollersysteem. Wethouder Van Asten zei in juli dat de pollers sowieso in de zomer nog blijven staan . Ondertussen wordt onderzocht hoe de verkeerssituatie veiliger en overzichtelijker kan worden en of bijvoorbeeld het beboeten van overtreders via cameratoezicht een verbetering is .

