Artiesten, tentenbouwers, organisatoren en jongeren op de bres voor festivals en evenementen: ‘Hoop dat het massaal wordt’

‘Liever een dubbele tong, dan een dubbele standaard’ en ‘Huge de Jonge, met die schoenen kom je niet binnen’. Dat zijn twee van de leuzen die zaterdag op posters van PIP Den Haag te zien zijn, tijdens de protestactie Unmute Us. In zes grote steden komt de cultuur-, evenementen- en nachtlevensector in actie tegen de huidige coronamaatregelen. ‘Het vlammetje gaat uit. Dat gaat op lange termijn heel veel betekenen voor deze scene.’

Vincent Marshall van Club Westwood en nachtburgemeester Pat Smith lopen morgen mee met de protestmars. ‘Ik zat laatst Feyenoord te kijken. Dat hele stadion zat volgepakt. Ik vind dat fantastisch, maar het is niet te verklaren dat dit anders is dan de festivals’, vertelt Vincent Marshall. De reden waarom stadions wel open mogen is omdat daar mensen zitten. Marshall zet daar zijn vraagtekens bij. ‘Zie jij ze zitten? Als er wordt gescoord, staan ze allemaal.’

De maat is vol voor Marshall en zijn collega’s uit het nachtleven. Sinds juni is het volgens hem een zooitje. ‘Zij (de poltiek, red.) hebben het zelf verkloot. Testen voor Toegang was zo lek als een mandje’, vertelt Marshall. Pat Smith valt hem bij. ‘Fieldlab heeft onderzoek gedaan naar nachtclubs. Dat onderzoek was nog niet afgerond toen De Jonge en Rutte zeiden dat we weer open mochten. Dan ben je met vuur aan het spelen.’ In andere landen zijn de festivalpodia wel weer opgebouwd. ‘Die werken met de onderzoeken van Fieldlab. Wij hebben het onderzoek gedaan, andere landen gaan er mee aan de haal’, aldus Marshall.

Jongeren

Tijd om een vuist te heffen, vinden de twee mannen. En met hen minimaal tweeduizend organisatoren. De meeste Haagse ondernemers en demonstranten lopen mee met de mars in Rotterdam, omdat Den Haag demonstraties verbiedt. ‘Ik hoop dat het massaal wordt’, aldus Marshall. ‘Jong en oud, tentenbouwers, artiesten en voornamelijk jongeren. Jongeren doen er niet toe in deze pandemie. Zij moeten hun stem laten horen. Zij zijn onze toekomst en staan al bijna twee jaar lang achteraan.’

Pat Smith benadrukt dat het een vreedzame demonstratie moet worden. ‘Het gaat echt om puur en alleen om de festival-, evenementen- en nachtcultuursector. Daar gaan wij ons voor laten horen. Hoe groter dit manifest, hoe duidelijker dit voor de buitenwereld is.’ De buitenwereld, die misschien wel denkt dat enkel de compensatie van de overheid genoeg is om rond te komen. ‘Heel veel organisaties krijgen niets gecompenseerd. Dat begint er keihard in te hakken. Het is echt aan het omvallen.’

Marshall weet precies hoe dat voelt. Zijn evenement dat afgelopen weekend gepland stond, moest worden afgezegd. ‘Iedere keer krijg je weer een klap als de stekker er uit wordt getrokken. Het vlammetje gaat uit. en dat gaat op lange termijn heel veel betekenen voor die scene.’

Marshall en Smith weten zeten dat zij zaterdag gehoord gaan worden. Of er daarna gehandeld wordt, is nog de vraag. ‘Ik hoop dat zij (de politiek, red.) achter hun oren gaan krabben’, besluit Westwood-eigenaar Marshall.

