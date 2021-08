Vergeet de pooltafel en het dartbord: bijlwerpen is de nieuwste kroegsport

Darten, biljarten, misschien een potje kaarten, maar daarmee houden de kroegsporten op. Niet op Scheveningen, daar is sinds kort een bar te vinden waar je met bijlen kan gooien. Aan de Strandweg kun je, onder genot van een biertje, proberen zo veel mogelijk bijlen in de roos te gooien.

Mede-eigenaar Tjalling Vorstenburg kwam op het idee toen hij met zijn vrouw naar een serie aan het kijken was, waarin er met bijlen werd geworpen in een café. ‘Een viertal vrouwen hadden een zware week gehad en waren hun stress van zich af aan het gooien in een Indoor Axe Throwing-bar. Toen werd onze interesse direct gewekt. Dat leek ons ook leuk’, aldus Vorstenburg.

Je moet de bijl op een houten bord gooien, met daarop een aantal ringen die allemaal voor een ander aantal punten staan. En als bijlen en alcohol jou een gevaarlijke combinatie lijken, geen zorgen. De bar verkoopt voornamelijk alcoholvrije drank. Daarnaast staat er bij iedereen die gooit een begeleider, om te zorgen dat alles in goede banen wordt geleidt. ‘We houden goed in de gaten dat mensen maximaal één biertje nuttigen en dat er geen gekke dingen gebeuren.’

Verslaggever Bob Brinkman legde alles behalve het bijltje er bij neer en deed een gooi naar de roos.