Eddie Vedder en Lorde in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van Eddie Vedder en Lorde (foto).

Los van Pearl Jam maakte zanger Eddie Vedder al eens een soundtrack voor de film ‘Into the wild’, nu heeft hij samen met de Ierse zanger Glen Hansard muziek bij de film ‘Flag Day’ gemaakt. Net als in de film een vader en een dochter voorkomen (gespeeld door vader Sean en dochter Dylan Penn) hoor je op de plaat ook een duet van Eddie met z’n dochter. Zondagavond komen ze voorbij op Den Haag FM, net als het derde album van de Nieuw-Zeelandse Lorde.

Meer nieuwe releases zijn er van Jett Rebel, Kool & The Gang, Cleo Sol (Sault), Martha Wainwright, Sam Fender, Ed Sheeran, Villagers, Ronnie Flex, James Blake en uit Den Haag Grande Duchesse, Hans vandenBurg, Mariseya en Dyzack. Tevens aandacht voor de vorige week overleden zangeres Nanci Griffith.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de zomermaanden elke zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Na afloop is het tweede uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).