Op vakantie met wethouder Bert van Alphen: Voor de liefde naar Lissabon en een tas vol boeken

Een echte romanticus noemt hij zichzelf. Wethouder Bert van Alphen gaat dan ook geregeld op vakantie naar Lissabon voor de liefde. ‘Ik heb daar een scharreltje zitten’, vertelt hij open in Haags Bakkie.

In onze zomerserie ‘Op vakantie met de wethouder’ praat Nicolette Krul in Haags Bakkie elke keer met een wethouder over de vakantieplannen. Even geen vergaderingen en stukken lezen, maar reces. Wat doen de wethouders zoal als ze vrij zijn en wat is hun favoriete vakantieland?

Naast een bezoekje aan de hoofdstad was de wethouder deze zomer ook met vrienden naar het noorden van Portugal. 'Het is er heel rustig, dus dat geeft ons toeristen de gelegenheid om in alle rust bij te komen. Het is een mooie heuvelachtig gebied.'

En dan is het vooral: wandelen, lezen en lekker eten. 'Ik ben van het stevig doorstappen', vertelt Van Alphen. Samen met vrienden huurt hij een huis voor ongeveer een week. 'Vrienden van mij vinden het heel leuk om te kijken en daar geef ik ze alle gelegenheid toe', lacht de wethouder. Hij is dan verantwoordelijk voor het inruimen van de vaatwasser.

Veel boeken mee

Verder gaan er vooral veel boeken mee. 'Mijn tas is altijd heel zwaar. Ik heb in twee weken zes of zeven boeken meegenomen. Door het jaar heen heb ik er nooit tijd voor dus die spaar ik op toto mijn vakantie. Ik lees graag, veel en snel.'

Eigen foto

Liefde in Lissabon

Naast wandelen in de natuur zoekt Van Alphen dus graag de stad op. 'Lissabon is een hele open, liberale stad. Het is een dynamische stad en ook een beetje rustig. Het is niet te vergelijken met Amsterdam, Parijs of Berlijn, maar meer met Den Haag. Met dan iets meer dynamiek nog. Het mag hier wat bruisender', vindt hij.

In Lissabon is hij ook voor de liefde. Zijn 'scharreltje', zoals hij het zelf noemt, woont en werkt al een tijd in die stad. Van Alphen zelf spreekt afgezien van een paar woorden geen Portugees. 'Hij wil Engels leren, dus hij spreekt met mij alleen Engels.

Mensen kijken

Als Van Alphen dan in die stad is doet hij niets liever dan mensen observeren. 'Ik heb een soort hobby ontwikkeld om kleine observaties op te schrijven van wat er gebeurt.' Hij schrijft vervolgens op wat hem opvalt. 'Hij bibbert met zijn hoofd, zij met haar handen. Honderd jaar bij elkaar en samen lezen ze de krant.' Dat schrijf ik op mijn telefoon. Of er dan ooit een boek komt van Van Alphen durft hij niet te zeggen, 'ik kan niet zo mooi schrijven'.

Bert van Alphen is een zelfbenoemd romanticus. 'Ik ben van dat glaasje wijn en lekker tegen elkaar aanhangen. Een wandeling 's avonds laat of op een terrasje naar de zonsondergang kijken.' Hij houdt er ook van om anderen te verrassen. 'Mijn liefje werkt daar in de horeca, dus dat is moeilijk van tevoren te plannen. Maar als het even kan haal ik hem uit dat restaurant en gaan we leuke dingen doen.'

Eigen foto

Schilderswijk

Thuis in de Schilderswijk heeft de 67-jarige Van Alphen ook vooral veel aandacht voor zijn familie. Hij is inmiddels ook al overgrootopa. 'Ik heb ooit een jongen geadopteerd, die is getrouwd en heeft kinderen gekregen. Daar ben ik dan opa van. En mijn oudste kleindochter van 27 heeft een dochter van drie en is in verwachting van een tweede.' Het (overgroot)opa zijn bevalt hem goed. 'Het is veel leuker dan vader zijn, want alles mag bij opa. Bij mij mogen ze snoepen en door de kamer heen hollen.'

Het is mijn wijk

De Schilderswijk is echt zijn thuis. 'Mijn ouders komen er vandaan.' Zelf werd Van Alphen geboren in Amsterdam maar woont sinds 1962 in de Schilderswijk. 'Het is mijn wijk. Ik ben er opgegroeid, heb er gewerkt, kinderen gekregen en vrienden gemaakt.'

Politicus sinds 1998

Sinds 2018 is Van Alphen voor de tweede keer wethouder van Den Haag met de portefeuille Sociale zaken en Werk. Hij is al lang actief in de Haagse politiek. 'In 1998 ben ik in de raad gekomen voor GroenLinks omdat ik vond dat ik me actief opstelde in de wijk waar ik woonde en werkte. Ik vond: nu moet ik ook maar eens bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen schoppen tegen het bestuur.'

'Ik vind dat de mensen waar het om gaat, zeker mensen in mijn wijk, niet gehoord of gezien worden. Zo zijn er wel meer wijken, Zuidwest en Moerwijk zijn vergelijkbaar.' Van Alphen wil dingen doen voor mensen die zelf niet durven, willen of kunnen. 'Dat zijn niet de grootste schreeuwers, of diegenen die voorop staan en zeggen dat het anders moet. Maar juist diegenen die teruggetrokken zijn.'

'Van Alphen, toppie jongen'

Daarom komt hij graag op voor bijvoorbeeld de dak- en thuislozen. Hij vond dat dit een vergeten groep was. 'Die hebben we weer op de kaart gezet, er naar geluisterd en bijeenkomsten gepland.' Hij komt geregeld oud-daklozen tegen op straat. 'Die zeggen dan: Van Alphen, toppie jongen, goed gedaan. Dat geeft een hoop voldoening, dan weet je waar het om gaat.'

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Van Alphen wil dan vooral duidelijk gaan maken dat Den Haag niet zonder GroenLinks kan. Hij wil nog niks zeggen over een eventueel wethouderschap. 'Laten we eerst die verkiezingen ingaan, dat is veel belangrijker.'