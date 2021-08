Activiteiten, sport en studentenkorting: app maakt studenten wegwijs in Den Haag

Nog een week en dan zit de zomervakantie er écht op en gaat het nieuwe schooljaar weer van start. Om nieuwe studenten in Den Haag goed te laten landen zijn er natuurlijk de introperiodes, zo is er de HOPweek en Introductie Den Haag voor studenten. Nieuw is dat er nu ook een app is om studenten wegwijs te maken in de stad.

In de app Student Radar vind je een verzameling van activiteiten voor en door studenten in de introperiode. Ook daarna is de app gevuld met activiteiten voor studenten, informatie over sport, studeren en verenigingen en er zijn kortingen voor studenten in te vinden. De app is een initiatief van een aantal Haagse studenten en wordt gesteund door de gemeente.

Den Haag telt inmiddels ruim 31.000 studenten. De komende weken zullen ruim 10.000 nieuwe studenten beginnen aan een studie bij een van de zeven hogescholen en universiteiten in onze stad.

Den Haag verwelkomt nieuwe studenten https://t.co/B8I9zjozOP@bredemeijer: "Ben jij een van die studenten? Begin je studententijd met veel gezelligheid en doe mee aan de stedelijke introductieactiviteiten. Welkom in Den Haag!" pic.twitter.com/hN5A7khmTo — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) August 23, 2021



HOPweek

De HOPweek is de introductieweek voor nieuwe studenten aan de Haagse faculteit van de Universiteit Leiden en die is vandaag begonnen. Net als vorig jaar is er gekozen voor een hybride introductietijd. Dat betekent dat er deze week een programma is met online en fysieke activiteiten. In sommige gevallen wordt dat gecombineerd waardoor studenten in een kleine groep bij elkaar zullen zijn.

De studenten zullen met de fysieke activiteiten ook in de stad te vinden zijn. Dat gebeurt bijvoorbeeld aankomende vrijdag wanneer er een The Hague park run wordt georganiseerd. Een echte tour door de stad wordt wel georganiseerd, maar deze is dan weer online.

Introductie Den Haag voor studenten

Andere jaren was Den Haag ook het toneel van de Oh Oh Intro, maar die Haagse introweek is komen te vervallen en nu is er Introductie Den Haag voor studenten om nieuwe studenten te verwelkomen in de stad. Op de website staan stedelijke introductieactiviteiten gepland waarbij studenten kennis kunnen maken met de stad, verenigingen en met elkaar.

Zo is er komende woensdag op het Plein de Student Get Together @ DeHaagseKluis waar je kennis kunt maken met studentenverenigingen. Door de coronamaatregelen kunnen daar per keer 110 studenten bij aanwezig zijn, er zijn die avond twee mogelijkheden om erbij te zijn. Op donderdag is er de Haagse Studenten Boottour en vrijdag is de dag om kennis te maken met studentensportverenigingen tijdens de Haagse Studenten Sportdag.

Een echt Haags studentenfestival staat ook nog in de planning voor de week van 20 tot en met 28 november.

Voor verschillende activiteiten is het verplicht om je vooraf aan te melden. Bij de HOPweek is dat niet meer mogelijk, bij de Introductie Den Haag voor studenten zijn daar nog wel mogelijkheden voor.