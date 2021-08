Amateurvoetbal na tien maanden weer van start: ‘Was zelfs een beetje zenuwachtig’

Na tien maanden zonder officiële wedstrijden is afgelopen weekend het amateurvoetbal in de hoogste regionen weer van start gegaan. Voetbalvereniging Quick ontving zondagmiddag in de eerste speelronde in de Derde Divisie direct een regiogenoot: Westlandia.

Voor beide ploegen was het door de coronacrisis inmiddels alweer bijna twee jaar geleden dat ze elkaar troffen. Het werd een mooi duel tussen de ploegen van trainer Paul van der Zwaan (Quick) en Marcel Koning (Westlandia). De thuisploeg trok met een 2-0 overwinning aan het langste eind en dat is natuurlijk een mooie start van (hopelijk) een nieuw volledig voetbalseizoen.

Na afloop sprak Quick-speler Steven de Kruijf van een ‘hele leuke dag’. Hij vond het zelfs spannend om weer te mogen spelen voor het ‘echte’. ‘Voor mij was het bijna twee jaar geleden dat ik echt gespeeld heb, dus ondanks dat ik al jaren in het eerste speel, vond ik het toch een beetje spannend.’