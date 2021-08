Grote hack bij ROC Mondriaan: medewerkers en studenten hebben geen toegang meer tot bestanden en applicaties

ROC Mondriaan is gehackt. Dat bevestigt een woordvoerder van de school aan mediapartner Omroep West. Medewerkers en studenten hebben geen toegang meer tot bestanden en applicaties van de opleiding.

De hack werd maandag ontdekt toen medewerkers niet konden inloggen op de verschillende locaties van ROC Mondriaan. De opleiding heeft aangifte gedaan van de digitale inbraak. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is ingelicht. Specialisten onderzoeken op dit moment wat er precies is gebeurd, en welke schade de hackers hebben aangericht.

Nieuwe schooljaar

De hack zou dit weekend zijn uitgevoerd. Medewerkers die voorbereidingen willen treffen voor het nieuwe studiejaar zijn volgens een bron die anoniem wil blijven ‘werkloos op de veertien vestigingen’ omdat niemand in de systemen kan. Ook studenten kunnen niet meer inloggen bij de opleiding.

‘We zetten alles op alles zodat het onderwijs vanaf volgende week kan starten. Dat zal mogelijk wel in aangepaste vorm zijn, want het is op dit moment onzeker of het onderwijs kan rekenen op ondersteuning van de nodige systemen en applicaties. Met dit scenario voor ogen, bereiden we ons nu zo goed mogelijk op de start van het schooljaar’, zegt Harry de Bruijn, lid College van Bestuur ROC Mondriaan

Mogelijk aangepaste lessen bij start schooljaar

Omdat nog veel onduidelijk is over de schade die is aangericht bij de digitale inbraak, is het volgens de woordvoerder ook nog niet duidelijk of alle systemen weer werken als het onderwijs volgende week weer van start gaat. ‘Wij hebben onze medewerkers gevraagd zich voor te bereiden op onderwijs met minder digitale middelen dan ze gewend zijn’, aldus de zegsvrouw.

ROC Mondriaan is een grote opleider voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Haaglanden. Mondriaan biedt circa 240 mbo-opleidingen aan op 27 scholen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. Bij de opleidingen studeren zo’n 20.000 mbo-studenten, zo’n 5000 cursisten en werken zo’n 2100 medewerkers.