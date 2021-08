Loosduinse Hoofdplein krijgt groot schaakbord

Er komt een groot schaakspel op het Loosduinse Hoofdplein. Daardoor moet het winkelcentrum bruisender worden. Komende dinsdagmiddag wordt het schaakspel officieel geopend. Stadsdeeldirecteur Mustapha el Boumeshouli zal er de eerste partij spelen.

'Kleine en grote schaakmeesters kunnen hier hun hersenen breken over de beste schaak- strategie of gewoon een leuk potje schaak spelen', zo is de bedoeling . De schaakstukken zullen niet altijd op het bord te vinden zijn, deze kunnen geleend worden bij de bibliotheek.

Onder het bericht op Facebook wordt positief gereageerd op de komst van het spelbord. 'Komt dat schaakbord er voor vast?! Leuk! Het valt me op dat er altijd mensen bij het groot schaken en dammen staan als ik iets organiseer', schrijft Femke. Jeroen bekijkt het iets kritischer: 'Plein ziet er goed uit maar wat moet je nou met een gigantisch schaakspel?'

[facebook:https://www.facebook.com/StadsdeelLoosduinen/posts/134306708892618]

Het schaakspel is onderdeel van de plannen om het winkelcentrum in stadsdeel Loosduinen bruisender te laten zijn en om de onderlinge verbondenheid in de wijk te versterken. Het Loosduinse Hoofdplein is in de loop van het vorige jaar opnieuw ingericht, daarbij zijn bankjes anders neergezet en is de beplanting van het plein aangepakt.

Wijkbudget

Ook kwam er een wijkbudget van maximaal 30.000 euro beschikbaar. Dat wordt besteed aan het plaatsen van bloembakken in het winkelcentrum en het opknappen van de luifels. Daarnaast zou er een openluchtbioscoop komen, echter kon dat door de coronamaatregelen nog niet gerealiseerd worden. Men zoekt nog naar een alternatief hiervoor.