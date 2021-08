Parkiet Mona al meer dan een maand vermist: ‘Ik heb nachten gehuild’

Al sinds half juli is Farzia Joemmanbaks uit de wijk Dreven haar parkiet Mona kwijt. Ondanks dat ze meerdere keren gespot is en dat haar eigen Facebookpagina steeds meer volgers krijgt, is de parkiet nog altijd niet thuis. Farzia heeft een beloning voor de eerlijke vinder van tweehonderd euro. ‘Eigenlijk zou ik mijn hele maandsalaris willen uitloven, zo graag wil ik haar terug.’

Het was een vrijdagavond in juli toen Farzia en haar vriend de deur opendeden voor een maaltijdbezorger. Hun parkiet Mona kwam naar beneden en vloog richting de bezorger toe. Die schrok daarvan en door het geschreeuw van meeuwen schrok de parkiet ook. Ze vloog weg en sindsdien is de pyrrhura parkiet niet meer teruggekomen.

‘Het eerste weekend dat ze weg was waren wij erg van slag’, zegt Farzia. ‘Ik heb nachten gehuild. Het heeft ons hart gebroken en doet heel veel pijn.’

Nep

Farzia doet er daarom alles aan om Mona terug te vinden. Zo heeft ze voor de zoekactie een aparte Facebookpagina gemaakt, plakt ze flyers in de wijk en heeft ze een geldbedrag voor de eerlijke vinder. ‘Dat was eerst honderd, maar is nu tweehonderd euro’, zegt Farzia.

Sinds Mona weg is, is ze wel een paar keer gezien. In onder meer Moerwijk, het Zuiderpark en Wateringseveld. Dat geeft Farzia hoop en de motivatie om haar te blijven zoeken, maar ze krijgt ook veel nep telefoontjes. ‘Dat zijn vaak jongeren. Ze hebben misschien zelf geen huisdieren en weten niet hoe het voelt om die te missen’, zegt Farzia.

Ze laat zich dan ook niet uit het veld slaan en gaat stug door met zoeken. ‘Pas als ik echt bewijs heb dat ze er niet meer is, dan kap ik er mee en kan ik het ook afsluiten.’