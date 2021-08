80-jarige man beroofd in eigen huis

Een 80-jarige man is vanochtend overvallen in zijn eigen woning aan de Harderwijkstraat in Rustenburg en Oostbroek.

De overval gebeurde in de vroege ochtend, tussen 5.00 en 6.00 uur. Twee onbekende mannen met bivakmutsen kwamen toen het huis binnen. De politie vermoed dat ze via het dak binnenkwamen.

'Nadat zij enkele persoonlijke eigendommen van de man hadden buit gemaakt, vertrokken de verdachten in onbekende richting', schrijft de politie . De recherche doet onderzoek naar de overval.

Een duidelijk signalement kon het slachtoffer niet geven aan de politie, daarom is die nu op zoek naar getuigen en mogelijke camerabeelden.

Foto ter illustratie: PXHere