‘Bacteriën, schimmels en insecten zijn nodig om de bodem gezond te houden’

Er moeten maatregelen genomen worden om het bodemleven in Den Haag te beschermen en te verbeteren. Daarvoor pleit de Partij voor de Dieren. ‘Wat je ziet is dat de gemeente er geen rekening mee houdt wat zich onder de grond afspeelt’, zegt raadslid Robin Smit in Haags Bakkie op Den Haag FM.

'Bacteriën, schimmels en insecten zijn nodig om de bodem gezond en levend te houden voor plant en dier. Zo breken ze allerlei afvalstoffen af. Ook houden ze de grond luchtig, zodat regenwater er na een plensbui snel doorheen kan zakken. We zouden daarom niet zonder ze kunnen.'

De gemeente zou volgens Smit concrete maatregelen moeten nemen, zo zouden bijvoorbeeld ontwikkelaars zorgvuldiger moeten omspringen met vruchtbare grond. 'In een aantal gemeenten gebeurt het al. Weggehaalde grond wordt door een ontwikkelaar opgeslagen en weer teruggeplaatst.' Bij braakliggende terreinen zou de grond juist begroeid moeten blijven.

Goede voorbeeld

De gemeente kan volgens Smit zelf het goede voorbeeld geven om ontwikkelaars te stimuleren meer rekening te houden met het bodemleven. 'Concreet kunnen ze er meer aandacht voor geven. Ook als de gemeente zelf graafwerkzaamheden doet, zorg er dan voor dat je zelf ook het bodemleven beschermt.'

'In de grond zit veel leven dat het beschermen waard is'

Ontwikkelaars zouden bij afgravingen de vruchtbare grond kunnen opslaan om die later weer terugplaatsen. 'Het kost extra geld, maar het levert ook geld op, want je hoeft niks in de grond te gooien voor een goede bodemgrond.' De gemeente zou ontwikkelaars moeten stimuleren om groener te werk te gaan.

Smit: ‘In ons dagelijks leven merken we er weinig van, maar ook in de grond zit veel leven dat het beschermen waard is. Wij willen dat het stadsbestuur zich daar ook bewust van wordt en maatregelen neemt.’