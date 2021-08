Bureau Hofstad: werk van Haagse agenten vanaf oktober te zien op tv

De mensen die werkzaam zijn bij de Haagse politie worden al sinds februari gevolgd door de camera’s van Ewout Genemans. Nu is duidelijk wanneer het werk van onze agenten op tv te zien zal zijn: dinsdag 12 oktober is de eerste uitzending van het programma Bureau Hofstad op RTL 4.

Voor het programma zijn elf personen van verschillende politieteams in onze stad ruim een half jaar gevolgd. ‘Te zien is hoe divers en uitdagend ons werk is en hoe onze collega’s soms onder moeilijke omstandigheden in een split second een beslissing moeten nemen’, schrijft de politie over het programma.

‘In een stad als Den Haag die nooit slaapt en van alles in zich heeft: grote stadsproblematiek, internationale organisaties, parlementaire hoofdstad, demonstraties. Maar we geven ook bij andere teams een inkijkje, bijvoorbeeld bij de verkeerspolitie.’

Amsterdam en Eindhoven

Programmamaker Ewout Genemans volgde voor de 8-delige politieserie Haagse agenten bij hun werkzaamheden, ook gaat de programmamaker op zoek naar de mens achter het uniform en de dillema’s die hij tegenkomt.

Eerder volgde Genemans al de agenten in Amsterdam met Bureau Burgwallen en Bureau 040 werd gemaakt over agenten in Eindhoven.