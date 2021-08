ADOpraat: Het bier in het stadion op? ‘Dat is echt een schande!’

Je kans vergroten op oververhitte woningmarkt? ‘Doe je huiswerk’

‘Zorg dat je goed je huiswerk doet’, dat adviseert Jan Kokje van makelaarsvereniging NVM Haaglanden potentiële kopers van een huis. Om er als koper tussen te komen moet je goed beslagen ten ijs komen zegt Kokje, want dan maak je veel meer kans.

Voor starters die hun eerste huis willen kopen is het soms lastig om er tussen te komen. Er zijn veel bezichtigingen en er wordt tienduizenden euro's overboden op de vraagprijs. De gemiddelde huizenprijs in Den Haag was in het tweede kwartaal van dit jaar 433.800 euro .

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde deze week dat de huizen in juli landelijk 16,3 procent duurder zijn dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging na oktober 2020, toen de koopwoningen ook 16,3 procent duurder waren, aldus het CBS.

Meer ruimte

En dat gaat voorlopig niet veranderen, verwacht Kokje. 'We hebben goeie huizenmarkt, de economie draait goed en de rente is laag. De markt is erg gewild', zegt hij in Haags Bakkie.

Vooral vrijstaande huizen en half vrijstaande huizen doen het goed op de markt tegenwoordig. Dat komt volgens Kokje ook wel door de coronacrisis. 'Iedereen wilde meer ruimte, meer kamers.' Die prijsstijging gaat wel richting de 20 procent.

Hoe kom je er tussen?

Volgens Kokje is het belangrijk om je van tevoren goed voor te bereiden. 'Dus niet: ik ga even naar huizen kijken en dan ga ik daarna de bank bellen over wat ik kan lenen. En moet ik nog keuren?'

Kokje adviseert dan ook iedereen om een adviseur mee te nemen. 'Een makelaar weet exact waarnaar hij moet kijken, die weet wat voor regels er zijn. Die weet ook direct in te schatten wat het waard is en alle bijzonderheden naar voren te halen. Daardoor kom je goed beslagen ten ijs.'

Volgens Kokje heb je dan een goede voorsprong. 'Dan heb je de helft gewonnen ten opzichte van de grote groep die gewoon komt kijken. Zo vergroot je je kans dat je iets kan kopen.'

Jan Kokje, NVM Haaglanden

Toekomst

Volgens Kokje moet de overheid veel meer doen voor de huizenmarkt: 'Help mee, denk mee, zorg dat er wat gebeurt'. De simpelste oplossing is bijbouwen, aldus Kokje.

Maar de overheid kan meer doen. 'Zoals vergunningen beter stroomlijnen, beter kijken wie woont daar? Woont iemand scheef? Zijn er excessen? Zijn er mogelijk huizen die gesplitst kunnen worden of panden die omgebouwd kunnen worden tot appartementen. Daar is de laatste tijd wel aandacht aan besteed hier in Haaglanden.'