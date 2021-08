Strandpaviljoens mogen van minister opnieuw blijven staan in de winter

Strandpaviljoens hoeven ook deze winter hun zaak niet af te breken. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Minister van Infrastructuur en Waterstaat) heeft besloten dat ze ook dit jaar mogen blijven staan in de winterperiode. Waterschappen en gemeenten kunnen nu besluiten of overwintering zal worden toegestaan.

De minister heeft toestemming gegeven voor overwintering omdat de horeca lang gesloten was door de coronamaatregelen. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) had hierom gevraagd.

'Met deze goedkeuring zijn we er nog niet! Nu moeten ook alle betrokken waterschappen, kustgemeentes en provincies nog ieder apart akkoord gaan met de overwintering in hun eigen regio', laat KHN weten.

Positief

'KHN, de Nederlandse Kust Vereniging en Strand Nederland zijn hierover al met hen in gesprek en een aantal van hen heeft reeds aangegeven hier in beginsel positief tegenover te staan. We hopen dat na de goedkeuring van de Minister ook de andere waterschappen en gemeentes zullen instemmen en dat de strandbedrijven nu op korte termijn duidelijkheid krijgen.'

'Hier is voor gestreden'

Ondernemer André Triep, voorzitter van de Strandpaviljoenhouders op Scheveningen, is blij met het besluit van de minister. 'Hier is voor gestreden om dit mogelijk te maken', zegt Triep in Haags Bakkie op Den Haag FM. 'We hebben dat onderbouwd naar de minister dat het noodzakelijk is.'

'De financiële nood is hoog'

Het is niet de intentie om de strandtenten altijd te laten staan, maar het is wel nodig ter compensatie voor het slechte seizoen dat de paviljoens hebben gedraaid door de coronamaatregelen, betoogt Triep. 'We hebben benadrukt dat het nu weer nodig is omdat de financiële nood hoog is. Het kost de overheid niks en het scheelt ons in de kosten.'

Strandpaviljoens mogen blijven staan, maar niet open

De overwintering kent dezelfde voorwaarden als vorige winter het geval was: de seizoensgebonden zaken op het strand mogen blijven staan, maar niet open. 'We laten puur de paviljoens staan om kosten te besparen', legt Triep uit. Het is daarbij niet de bedoeling om in de winterperiode feesten te geven of met takeaway te werken.